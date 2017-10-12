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Сбербанк и ВТБ начали обновлять банкоматы для приема новых купюр

Экономика и бизнес
12 октября, 18:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Новые банкноты номиналом 200 и 2 тыс. рублей должны поступить в обращение до конца 2017 года

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Сбербанк и ВТБ приступили к обновлению программного оборудования банкоматов в связи с выходом новых купюр номиналом 200 рублей и 2 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах кредитных организаций.

"ВТБ уже ведет работы по переоборудованию своих АТМ. Поставщики наших банкоматов уже приступили к обновлению шаблонов по приему новых купюр номиналом 200 и 2 тыс. рублей. Готовые шаблоны будут установлены на АТМ в обозначенные ЦБ сроки. Все работы производятся партнерами банка в рамках действующих договоров", - сказал представитель ВТБ, не уточнив размер затрат на подготовку банкоматов.

В Сбербанке также сообщили, что подготовку к приему новых купюр начали заранее. "Необходимые подготовительные работы по доработке программного обеспечения и по адаптации оборудования в связи с вводом в обращение банкнот номиналом 200 и 2 тыс. рублей были начаты заранее, под контролем Центрального Банка и в тесной координации с вендорами - производителями счетно-сортировального оборудования и устройств самообслуживания (банкоматов и терминалов)", - отметили в Сбербанке.

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Однако, по словам представителя банка, пока работы по адаптации оборудования еще не завершены. "По мере поступления банкнот новых номиналов в регионы Сбербанк будет осуществлять перенастройку устройств самообслуживания и оборудования для обработки банкнот, не прерывая при этом обслуживание клиентов. Для соблюдения этапности выполнения работ в настоящее время осуществляется анализ клиентского спроса", - добавил он. Говоря о расходах, в Сбербанке отметили, что для кредитной организации они не являются значимыми.

В свою очередь, директор по карточным технологиям Промсвязьбанка Александр Петров заявил журналистам, что только подготовка банкоматной сети Промсвязьбанка обойдется в $20-30 тыс. "Плюс трудозатраты на тиражирование на сеть обновленных настроек и перенастройку кассет банкоматов, это еще 400-500 тыс. рублей", - добавил он.

При этом, по словам Петрова, банк еще не начал подготовку своих банкоматов. "Начать подготовку к выдаче и приему новых купюр в нашей банкоматной сети можно будет только после получения образцов этих купюр, а когда это произойдет - пока неизвестно", - пояснил Петров.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук в ходе пресс-конференции в ТАСС 12 октября представили новые банкноты номиналом 200 рублей и 2 тыс. рублей. Новые банкноты должны поступить в обращение до конца 2017 года. При этом сеть банкоматов и принимающих устройств в России будет готова к приему новых купюр к декабрю.

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