Минтруд РФ окажет поддержку концерну "Тракторные заводы" при ухудшении ситуации

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Министерство труда России выделит средства на трудоустройство и профобучение сотрудников предприятий концерна "Тракторные заводы" в Чувашии в случае ухудшения ситуации. Такая договоренность достигнута в четверг на встрече первого заместителя Минтруда России Алексея Вовченко с министром труда и социальной защиты республики Сергеем Димитриевым.

Сложная экономическая ситуация на предприятиях концерна сложилась несколько лет назад, производство было приостановлено, сотрудникам не выплачивалась зарплата. Для стабилизации финансового положения концерна ВЭБ в конце прошлого года и в этом году предоставил предприятиям гражданского дивизиона 3,854 млрд рублей, из них около 0,675 млрд направлены на погашение долгов по зарплате. Помимо этого, банк открыл возобновляемую кредитную линию на 1,9 млрд на пополнение оборотных средств. Недавно ряд СМИ сообщил, что Внешэкономбанк и другие кредиторы выходят с процедурой банкротства в адрес концерна "Тракторные заводы".

"Министр Сергей Димитриев доложил, что в целях своевременного реагирования на возможное ухудшение экономической ситуации и недопущения напряженности на рынке труда со стороны республики будут предприняты все необходимые меры. Алексей Витальевич [Вовченко] отметил, что ситуация находится на контроле Минтруда России, и при необходимости предприятиям будет оказана поддержка из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий по трудоустройству и профессиональному обучению работников", - сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты Чувашии.

По данным министерства, численность работающих на предприятиях концерна "Тракторные заводы" в республике составляет 8,9 тыс. человек. Сейчас предприятия увеличивают объемы, более 30 млн рублей инвестируют в развитие и модернизацию производственных комплексов, в освоение и расширение номенклатуры выпускаемой продукции. По данным Государственной инспекции труда в Чувашской Республике, на предприятиях концерна на данный момент задолженности по заработной плате не имеется.

. Предприятие, по его мнению, нужно банкротить. Чемезов отмечал, что Ростех будет претендовать на часть собственности концерна, так как "Курганмашзавод" (входит в КТЗ) должен предприятиям корпорации порядка 17 млрд рублей.

Концерн "Тракторные заводы" - крупнейший российский концерн в области машиностроения. С 2006 года в состав группы вошли 17 системообразующих производственных предприятий, на которых трудятся более 20 тыс. человек из 10 субъектов РФ, дальнего и ближнего зарубежья, а также специализированные и торгово-сервисные компании. На территории Чувашии действуют "Чебоксарский агрегатный завод", "Промтрактор-Промлит" и "Промтрактор-Вагон".