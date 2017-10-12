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Холдинг "Швабе" представил на выставке Arms&Hunting более 200 разработок

Экономика и бизнес
12 октября, 21:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Среди экспозиции холдинга - оружейная оптика, кронштейны и крепления для прицелов, приборы ночного видения

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Более 200 разработок "Швабе" представлены на 14-й международной специализированной выставке Arms&Hunting, которая открылась в Москве 12 октября. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

"В своей экспозиции "Швабе" демонстрирует более 200 изделий производства предприятий, входящих в холдинг. Среди экспозиции холдинга - оружейная оптика, кронштейны и крепления для прицелов, приборы ночного видения. Мы представляем пять новых разработок - это оптические, коллиматорные и тепловизионные прицелы", - сообщили в пресс-службе.

Посетители выставки могут увидеть оптические прицелы постоянной и переменной кратности, коллиматорные, тепловизионные и ночные прицелы, кронштейны и планки для их установки, различные приборы наблюдения и лупы. "Мы демонстрируем пять новых прицелов с высокими техническими характеристиками. В ходе переговоров, которые планируется провести в рамках выставки, "Швабе" рассчитывает укрепить отношения с российскими и зарубежными партнерами, а также наладить коммуникацию с новыми заказчиками", - сообщил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

Два новых изделия представил на выставке Вологодский оптико-механический завод. Так, закрытый коллиматорный прицел Р1х20 Avis имеет малый вес, компактные размеры и девятиуровневую ручную регулировку яркости прицельной сетки. Прибор оснащен подсветкой прицельной сетки, он выдерживает ударные нагрузки с ускорением 800G в течение от 0,2 миллисекунды до двух миллисекунд без потери эксплуатационных свойств.

Красногорский завод имени С. А. Зверева показывает широкий ассортимент оптики: коллиматорный прицел ПКМ-А, голографический коллиматор ПКГ, лазерный дальномер-бинокль LRB 7х40 и влагозащищенный бинокль с гиростабилизацией изображения БСВ 16х40. Все приборы имеют высокие технические характеристики, водонепроницаемость и устойчивость к ударным нагрузкам до 1200G.

Выставка Arms&Hunting 2017 организована Международной ассоциацией пользователей, изготовителей и продавцов оружия, предоставляет посетителям возможность познакомиться с новыми образцами охотничьего и спортивного оружия, оптики и различного снаряжения. Выставка продлится до 15 октября. В 2016 году экспозицию посетило около 22 000 посетителей. Участниками стали 239 компаний из 24 стран.

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