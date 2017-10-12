Инвесторы ТОР смогут получить статус резидента через заявку на сайте

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Инвесторы, желающие получить статус резидентов Свободного порта Владивосток (СПВ) или территорий опережающего развития (ТОР), смогут сделать это через заявку на сайте "Корпорации развития Дальнего Востока". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока.

"АО "Корпорация развития Дальнего Востока" запускает новый цифровой формат работы с резидентами территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Сегодня в режиме онлайн через сайт корпорации любой инвестор, желающий начать инвестиционную деятельность на территориях опережающего развития или свободного порта Владивосток, имеет возможность подать заявку на заключение соглашения об инвестиционной деятельности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сайте также работают разделы "Инвестиционная карта" и "Территория опережающего развития", с помощью которых инвестор может подобрать себе наиболее подходящий участок в границах выбранной ТОР.

Кроме того, сайт позволяет создать электронную модель бизнес-плана. После заполнения полей, указанных на странице "Подать заявку", данные передаются в преднастроенную финансовую модель, затем производятся расчеты, на основе которых документ бизнес-плана формируется автоматически. Пакет документов, включающий в себя заявку, бизнес-план и дополнительные документы, отправляется на рассмотрение ответственных специалистов и передается в автоматизированную систему документооборота, где ему присваивается оригинальный номер в общем реестре заявок на получение статуса резидента ТОР или СПВ. Бизнес-план можно скачать для использования вне сайта.

Как сообщили в пресс-службе, в качестве нововведения на сайте появился видеомониторинг, при помощи которого можно в реальном времени наблюдать за ходом реализации инвестиционных проектов. На данный момент ведется 56 круглосуточных трансляций, продолжается работа по включению новых камер. Отмечается, что в перспективе желающие смогут подписаться на рассылку новостей и фото.

О территориях опережающего развития

Закон "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" был принял в декабре 2014 года. На данный момент в Дальневосточном федеральном округе существуют 18 ТОР. За два года статус резидентов ТОР пожелали получить 390 инвесторов, готовых вложить порядка 2,3 трлн рублей и создать более 61 тыс. рабочих мест. Корпорация развития Дальнего Востока уже подписала соглашения со 185 резидентами на общий объем инвестиций 1,1 трлн рублей.

Федеральный закон о Свободном порте Владивосток вступил в силу в октябре 2015 года. На сегодняшний Свободный порт Владивосток включает 16 муниципальных образований Приморского края, Ванинский район Хабаровского края, Корсаковский городской округ Сахалинской области, городской округ Петропавловск-Камчатский Камчатского края и городской округ Певек на Чукотке.

За два года действия режима статус резидента Свободного порта Владивосток получили 312 инвесторов. Реализуется 329 проектов, общий объем инвестиций в которые составляет более 350 млрд рублей. Реализация инвестиционных проектов позволит создать почти 33 тыс. рабочих мест.