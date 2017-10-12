Замглавы МИД РФ и замминистра транспорта Ливии обсудили развитие двусторонней торговли

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов встретился с ливийской делегацией во главе с заместителем министра транспорта Правительства национального согласия Ливии Хишамом Абушкеватом. Об этом сообщили в четверг в МИД РФ.

"В ходе беседы основное внимание было уделено перспективам развития российско-ливийских торгово-экономических связей с прицелом на задачу восстановления их объема по мере укрепления стабильности и безопасности в Ливии", - отметили в российском дипведомстве.