Район в Северной Осетии теряет в год 90 млн рублей из-за низкой арендной платы за земли

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 октября. /ТАСС/. Порядка 90 млн рублей не получает ежегодно бюджет Моздокского района Северной Осетии из-за низкой собираемости арендных платежей и сельхозналога. Об этом сообщил глава республики Вячеслав Битаров во время встречи с общественностью и руководством района в Моздоке.

"Порядка 90 млн рублей теряет бюджет в год из-за низкой собираемости арендной платы за земли и сельхозналога. А между тем в районе острая нехватка средств - надо делать дороги, строить детсады, проводить водопроводы в селениях. Здесь безответственно распоряжаются ресурсами, такого не должно быть", - сказал он.

По его словам, Моздокский район располагает самым большим количеством пахотных земель общей площадью в 65 га. Однако здесь в три-четыре раза ниже собираемость налога на сельхозземли, чем в других районах республики, где в шесть раз меньше земель. "Почему администрация не работает в этом направлении? Минимум 65 млн рублей должны собирать с 65 тыс. га пахотных земель, возьмите на контроль наконец этот вопрос. Надеюсь со вновь избранным руководством уже не будет этой проблемы", - отметил глава региона.

Кроме того, Битаров рассказал о том, что 2018 год будет посвящен инвестиционному развитию республики. В связи с этим он поручил всем районам, в частности Моздокскому, разработать проекты. "Я ставил вопрос развития Моздокского района перед президентом страны, и мы должны подготовить проекты. Каждая проблема должна быть отражена в проекте", - заключил он.