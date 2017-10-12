Бабич заявил о снижении объемов сомнительных финансовых операций в Приволжском округе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 октября. /ТАСС/. Работа Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям на территории Приволжского федерального округа (ПФО) позволила снизить объемы сомнительных финансовых операций на территории округа. Об этом заявил в четверг полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич на совещании рабочей группы в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе полпредства.

"Наша совместная работа позволила снизить объемы сомнительных финансовых операций, проводимых на территории округа. Отмечается снижение числа операций, связанных с обналичиванием, на 20%, а также переводом денежных средств со счетов коммерческих организаций в адрес физических лиц - на 55%. Сократился объем оборота денежной массы по банковским счетам вновь зарегистрированных организаций - на 24,9%", - сказал Бабич, его слова приводит пресс-служба.

Как сообщают в пресс-службе, в ходе совещания члены рабочей группы обратили особое внимание на то, что и в стране в целом, и на территории ПФО происходит активное замещение традиционных способов обналичивания денег альтернативными способами. Это связано с ужесточением противолегализационного и налогового законодательства, усилением борьбы контролирующих и правоохранительных органов с обналичиванием, транзитом и выводом денежных средств за рубеж.

"Анализ текущей ситуации в указанной сфере свидетельствует о том, что теневой сектор экономики, стимулированный получением значительного объема неучтенной государством денежной массы, вырабатывает новые схемы, использует лазейки и пробелы в законодательстве", - сказал Бабич. Он отметил, что в реализацию альтернативных преступных схем вовлекаются и судебные органы.

Межведомственная рабочая группа в ПФО была создана в 2014 году. На заседаниях группы, в частности, рассматриваются вопросы противодействия использованию фирм- однодневок и фиктивной миграции юридических лиц, совершению незаконных финансовых операций с бюджетными средствами. Также обсуждаются вопросы, связанные с нарушениями действующего продовольственного эмбарго, недопущением создания финансовых пирамид.