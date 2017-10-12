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Тиньков вернется к вопросу создания TinCoin после легализации в России криптовалют

Экономика и бизнес
12 октября, 21:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

При этом основатель Тинькофф банка отметил, что, наверное, иметь криптовалюту в России будет не так просто

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков намерен вернуться к вопросу создания собственной криптовалюты TinCoin после легализации виртуальных валют в России. Об этом банкир заявил журналистам.

"Мы про это думали, но после последнего совещания в Сочи (совещание у президента РФ Владимира Путина по криптовалютам - прим. ТАСС) мы понимаем, что, наверное, не будет так просто в России иметь криптовалюту", - сказал он.

По его словам, поскольку глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что криптовалюты должны находиться под контролем государства. "Поэтому мы ждем и ожидаем, когда нам будут разрешать, тогда мы будем на это смотреть", - сказал Тиньков.

Ранее основатель Тинькофф банка объявлял, что планирует запуск собственной криптовалюты TinCoin.

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