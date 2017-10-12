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Олег Тиньков назвал сбои в работе своего банка платой за слишком быстрый рост

Экономика и бизнес
12 октября, 20:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

По его словам, на бренд "Тинькофф" кликают в среднем в пять раз больше, чем на любой другой

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков назвал недавние технические сбои в работе банка своеобразной платой за слишком быстрый рост. Такое мнение он высказал журналистам.

"Проблема в том, что бренд "Тинькофф" - он больше, чем он есть. На бренд кликают в среднем больше в пять раз, чем на любой другой бренд. Это в некотором смысле плата за успех. При этом ни одной минуты ни одна наша карта во время сбоев не прекращала работать. У нас большая доля, почти 7 млн клиентов; и это больше шума, чем реальности. Мы выросли слишком быстро за последние 18 месяцев, открывали по 400 тыс. счетов в месяц. Естественно, иногда нас вендоры подводят", - сообщил он.

За последний месяц в работе некоторых онлайн-сервисов банка дважды происходили сбои. Клиенты Тинькофф банка сталкивались с трудностями в работе личного кабинета и мобильного приложения.

Созданный в 2006 году Тинькофф банк - первый российский банк, полностью отказавшийся от работы через отделения. Все банковские операции проводятся по телефону или через интернет. По итогам первого полугодия 2017 года активы банка, согласно отчетности по МСФО, составили 152,7 млрд рублей, чистая прибыль 4,4 млрд рублей, кредитный портфель достиг 93,1 млрд рублей, средства клиентов - 101,7 млрд рублей.

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