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Мосбиржа: американские инвесторы держат половину своих вложений в российских активах

Экономика и бизнес
12 октября, 21:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, октября. /ТАСС

При этом отмечается, что доля средств инвесторов с континентальной Европы снижается последние четыре года

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НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Более 50% средств американских инвесторов вложены в российские активы, сообщил председатель правления Московской биржи на MOEX Forum в Нью-Йорке.

"По итогам девяти месяцев 2017 года 53% средств североамериканских инвестфондов вложены в российские активы. В 2013 году эта цифра была на уровне 41%", - сообщил он. Афанасьев уточняет, что это статистика тех инвестфондов, которые отчитываются о вложениях в Россию.

Доля инвестиций британских инвесторов с 2013 года сохраняется на уровне 21-22%. При этом доля средств инвесторов с континентальной Европы снижается последние четыре года, добавил Афанасьев. "Если в 2013 году они вкладывали 33% в российские активы, то сейчас эта цифра снизилась до 22%", - приводит данные предправления Мосбиржи.

Он уточнил, что эти данные включают не только акции российских компаний, но и депозитарные расписки на эти акции.

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