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Группа Тинькофф банка приобрела 55% в платежом сервисе CloudPayments

Экономика и бизнес
12 октября, 21:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Сделка была закрыта 11 октября 2017 года, коммерческие условия стороны не раскрывают

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Группа Тинькофф банка приобрела 55% долю в платежном сервисе CloudPayments. Об этом журналистам сообщил основатель Тинькофф банка Олег Тиньков.

"Мы решили запартнериться с компанией и войти в капитал. В данный момент я объявляю об этой сделке", - сказал Тиньков, уточнив, что размер купленной доли составляет 55%.

Сделка была закрыта 11 октября 2017 года, коммерческие условия стороны не раскрывают.

Как пояснили в пресс-службе кредитного учреждения, группа Тинькофф банка вправе выкупить оставшуюся долю в течение двух лет. В периметр сделки попадают все компании, которые входят в группу CloudPayments: бизнесы в Казахстане и Латвии, а также компания CloudKassir.

Компания CloudPayments является многопрофильным процессинговым центром для обработки платежей по банковским картам международных платежных систем Visa и MasterCard, а также по картам национальной платежной системы "Мир".

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