Пожар на территории завода "Серп и Молот" в Москве не несет рисков для его развития

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Произошедшее в четверг возгорание в здании на территории завода "Серп и Молот" (промзона - прим. ТАСС) в Москве общей площадью 300 кв. м не скажется на дальнейшем развитии данной промзоны и не будет нести рисков. Об этом в четверг сообщил ТАСС руководитель столичного департамента науки, промышленности и предпринимательства Алексей Фурсин, отвечающий за развитие данной территории.

Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве, пожар на территории завода "Серп и Молот" ликвидирован. По данным МЧС, пожар возник в четверг в центре столицы по адресу Золоторожский Вал, д. 11. Загорелось выселенное трехэтажное здание. Тушение осложняла удаленность от источников воды.

"Произошедшее возгорание не несет никаких рисков для развития промзоны "Серп и Молот", - сказал Фурсин.

Столичные власти в 2016 приняли решение преобразовать промзону "Серп и Молот" (общая площадь территории составляет 58 га - прим. ТАСС) в новый городской район. "Серп и Молодой" является одной из самых старых промзон Москвы. Предприятие прошло масштабную реконструкцию в 1970-е годы, тогда на месте старых корпусов возвели новые.

В данный момент здесь планируется построить современный городской район с жильем, социальной инфраструктурой, новыми рабочими местами и городскими достопримечательностями.