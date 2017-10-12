Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минпромторг предлагает ввести льготы для самолетов, зарегистрированных в нацреестре РФ

Экономика и бизнес
12 октября, 21:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Предлагается ввести льготы по налогу на имущество и транспортному налогу, а также установить ставку НДС в размере 0% для зарегистрированных в нацреестре воздушных судов гражданской авиации

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Минпромторг России выступил с предложением ввести налоговые льготы для самолетов, которые зарегистрированы в российском национальном реестре. Об этом говорится в проекте распоряжения правительства "Об утверждении Стратегии развития авиационной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года", размещенном на сайте Минпромторга.

"С целью стимулирования регистрации в российском национальном реестре планируется ввести льготы по налогу на имущество, транспортному налогу, установить ставку НДС в размере 0% для зарегистрированных в нем воздушных судов гражданской авиации, включая воздушные суда для региональной, малой и деловой авиации, а также воздушные суда санитарной и сельскохозяйственной авиации", - говорится в документе.

Также предполагается внести необходимые изменения в законодательство России связанные с ратификацией Конвенции о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования, принятой на международной конференции в Кейптауне в ЮАР 16 ноября 2001 года, с учетом протокола об авиационном оборудовании к ней. В проекте указывается, что участие в конвенции будет способствовать защите прав лизингодателей самолетов и их регистрации в российском национальном реестре.

Кроме того, планируется ввести ряд ограничений для иностранных воздушных судов в части полного условного освобождения от уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов. В частности, срок помещения под таможенную процедуру временного ввоза составит не более восьми лет, на момент окончания срока полного условного освобождения должно будет пройти не более 16 лет с даты выпуска самолета.

Также отмечается, что освобождение от НДС для воздушных судов иностранного производства, ввозимых после 2019 года, будет устанавливаться только при условии их регистрации в российском национальном реестре. Дополнительной мерой регулирования рынка авиатехники станет введение экологического сбора за иностранные воздушные суда, с момента выпуска которых прошло более 10 лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ЮАР Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США сорвали участие делегации Генштаба РФ во встрече по линии ООН в Нью-Йорке
2
В Петербурге возводят первый в России жилой комплекс для вегетарианцев
3
Строители подняли арку Крымского моста на проектную высоту
4
Вашингтон готов вернуть Москве флаги РФ, снятые с дипмиссий в США
5
В КНДР издали атлас мира, где Крым находится в составе России
6
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО
7
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама