Минпромторг предлагает ввести льготы для самолетов, зарегистрированных в нацреестре РФ

Родригес: цена одной игры в сезоне Евролиги выше, чем в НБАСпорт 12 октября, 22:37
Де Коло: баскетболисты ЦСКА должны как можно скорее наладить игровые связиСпорт 12 октября, 22:18
ЦСКА с победы над "Миланом" стартовал в новом сезоне баскетбольной ЕвролигиСпорт 12 октября, 22:04
США сорвали участие делегации Генштаба РФ во встрече по линии ООН в Нью-ЙоркеАрмия и ОПК 12 октября, 21:52
Бывший генсек ФИФА Вальке отверг выдвинутые прокуратурой Швейцарии обвиненияСпорт 12 октября, 21:13
Скворцова назвала любовь к селфи признаком распущенности и эгоцентризмаОбщество 12 октября, 21:05
Вашингтон готов вернуть Москве флаги РФ, снятые с дипмиссий в СШАМеждународная панорама 12 октября, 20:57
Писатель Андрей Рубанов получил литературную премию "Ясная Поляна"Культура 12 октября, 20:54
ПСО "Казань" построит стартовый космический ракетный комплекс на "Восточном"Космос 12 октября, 20:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Минпромторг России выступил с предложением ввести налоговые льготы для самолетов, которые зарегистрированы в российском национальном реестре. Об этом говорится в проекте распоряжения правительства "Об утверждении Стратегии развития авиационной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года", размещенном на сайте Минпромторга.
"С целью стимулирования регистрации в российском национальном реестре планируется ввести льготы по налогу на имущество, транспортному налогу, установить ставку НДС в размере 0% для зарегистрированных в нем воздушных судов гражданской авиации, включая воздушные суда для региональной, малой и деловой авиации, а также воздушные суда санитарной и сельскохозяйственной авиации", - говорится в документе.
Также предполагается внести необходимые изменения в законодательство России связанные с ратификацией Конвенции о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования, принятой на международной конференции в Кейптауне в ЮАР 16 ноября 2001 года, с учетом протокола об авиационном оборудовании к ней. В проекте указывается, что участие в конвенции будет способствовать защите прав лизингодателей самолетов и их регистрации в российском национальном реестре.
Кроме того, планируется ввести ряд ограничений для иностранных воздушных судов в части полного условного освобождения от уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов. В частности, срок помещения под таможенную процедуру временного ввоза составит не более восьми лет, на момент окончания срока полного условного освобождения должно будет пройти не более 16 лет с даты выпуска самолета.
Также отмечается, что освобождение от НДС для воздушных судов иностранного производства, ввозимых после 2019 года, будет устанавливаться только при условии их регистрации в российском национальном реестре. Дополнительной мерой регулирования рынка авиатехники станет введение экологического сбора за иностранные воздушные суда, с момента выпуска которых прошло более 10 лет.