Минпромторг предлагает ввести льготы для самолетов, зарегистрированных в нацреестре РФ

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Минпромторг России выступил с предложением ввести налоговые льготы для самолетов, которые зарегистрированы в российском национальном реестре. Об этом говорится в проекте распоряжения правительства "Об утверждении Стратегии развития авиационной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года", размещенном на сайте Минпромторга.

"С целью стимулирования регистрации в российском национальном реестре планируется ввести льготы по налогу на имущество, транспортному налогу, установить ставку НДС в размере 0% для зарегистрированных в нем воздушных судов гражданской авиации, включая воздушные суда для региональной, малой и деловой авиации, а также воздушные суда санитарной и сельскохозяйственной авиации", - говорится в документе.

Также предполагается внести необходимые изменения в законодательство России связанные с ратификацией Конвенции о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования, принятой на международной конференции в Кейптауне в ЮАР 16 ноября 2001 года, с учетом протокола об авиационном оборудовании к ней. В проекте указывается, что участие в конвенции будет способствовать защите прав лизингодателей самолетов и их регистрации в российском национальном реестре.

Кроме того, планируется ввести ряд ограничений для иностранных воздушных судов в части полного условного освобождения от уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов. В частности, срок помещения под таможенную процедуру временного ввоза составит не более восьми лет, на момент окончания срока полного условного освобождения должно будет пройти не более 16 лет с даты выпуска самолета.

Также отмечается, что освобождение от НДС для воздушных судов иностранного производства, ввозимых после 2019 года, будет устанавливаться только при условии их регистрации в российском национальном реестре. Дополнительной мерой регулирования рынка авиатехники станет введение экологического сбора за иностранные воздушные суда, с момента выпуска которых прошло более 10 лет.