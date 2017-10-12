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ЦБ: инфляционные ожидания профессионалов снизились и стабилизировались

Экономика и бизнес
12 октября, 23:06 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, октября. /ТАСС

По словам зампреда Центробанка Ксении Юдаевой, при таком положении дел экономика может "полностью получать выгоды" от низкой инфляции

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ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Инфляционные ожидания профессиональных игроков финансового рынка удалось снизить и стабилизировать на определенном уровне, а с населением и бизнесом еще предстоит поработать. Об этом заявила журналистам зампред Банка России Ксения Юдаева.

"По профессионалам мы уже более менее заякорили (инфляционные ожидания), с бизнесом и населением будем продолжать работать. Мы сейчас видим проблемы с завышенными инфляционными ожиданиями и у бизнеса, и у населения. Важно как можно быстрее снизить и заякорить инфляционные ожидания, чтобы экономика могла полностью получать выгоды от низкой инфляции", - сообщила Юдаева. По ее словам, на этот процесс понадобится два-три года.

Юдаева отметила, что в последнее время активно обсуждается тема позитивных и негативных эффектов низкой инфляции. "Но на самом деле все страны, у которых инфляция низкая, от нее никогда не отказывались. Низкая инфляция приносит достаточно серьезные выгоды экономике в долгосрочном плане - повышает доверие к экономике, к институтам, позволяет осуществлять более длинные инвестиционные проекты в физический капитал и человеческий капитал", - пояснила зампред ЦБ.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что в октябре инфляция опустится ниже 3%. При этом министерство прогнозирует инфляцию в декабре 2017 года на уровне ниже макропрогноза (3,2%) и таргета (4%).

При этом инфляционные ожидания находятся на значительно более высоком уровне, нежели реальная инфляция. Инфляционные ожидания россиян в августе 2017 года снизились относительно июльского показателя до минимума за всю историю наблюдений. Медианное значение ожидаемой населением инфляции на следующие 12 месяцев понизилось на 1,2 процентного пункта - до 9,5%. В сентябре показатель незначительно увеличился и составил 9,6%.

Причины низкой инфляции

Инфляция в России сейчас находится на уровне ниже таргета по причине "разовых факторов" - курса рубля и цен на овощную продукцию, отметила Юдаева.

"Мне вчера департаменты прислали разные оценки этих эффектов - там начинается от 1% и выше. Я так думаю, что наверно примерно 1-1,5%", - отметила она.

При этом зампред подчеркнула, что после исчерпания "разовых факторов" инфляция будет находиться на уровне близком к таргету. "Что касается достижения таргета в следующем году, ну, инфляция будет около 4%, 4.0 - это не очень вероятное событие, но когда закончится действие этих разовых факторов, инфляция будет возвращаться ближе к 4%", - пояснила она.

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