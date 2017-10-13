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Путин проведет в Липецкой области совещание по развитию АПК

Экономика и бизнес
13 октября, 0:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Одной из главных тем встречи станет внедрение механизмов сельскохозяйственной кооперации в регионах России

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин совершит в пятницу рабочую поездку в Липецкую область. Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, в городе Усмань глава государства проведет совещание по вопросам развития сельского хозяйства.

Одной из ключевых тем обсуждения будет внедрение в российских регионах механизмов сельскохозяйственной кооперации, отмечается в сообщении.

Перед совещанием президент ознакомится с работой открывшегося в сентябре 2017 года аграрного комплекса ООО "Фрагария" по производству замороженных ягод и фруктов, который активно сотрудничает с местными кооперативами. Усманский район является лидером в Липецкой области по развитию различных форм сельхозкооперации - здесь действуют 23 снабженческо-сбытовых кооператива.

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