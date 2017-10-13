Первые итоги сбора винограда на Ставрополье подведут в День молодого вина

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КИСЛОВОДСК, 13 октября. /ТАСС/. Виноградари Ставрополья подведут предварительные итоги сбора нового урожая на Международном форуме-презентации "Молодое вино", который состоится в пятницу в Кисловодске. Об этом рассказали ТАСС в ГКУ "Ставропольвиноградплодопром".
"Уборка винограда в крае близится к завершению… Предварительные итоги подведем на празднике молодого вина в Кисловодске", - рассказал директор учреждения Сергей Лысенко.
Как сообщили в администрации Кисловодска, праздник пройдет на Колоннаде и Курортном бульваре города-курорта.
"Свою продукцию на празднике представят более 50 сельскохозяйственных предприятий Ставрополья, республик СКФО и Юга России. Для участия в празднике уже прибыли зарубежные гости - предприниматели, виноделы и сомелье из Италии и Венгрии", - рассказали в пресс-службе мэрии.
Гостям праздника предложат большую экспозицию винодельческой продукции, предусмотрена "Народная дегустация". Ведущие специалисты Ставрополья проведут мастер-класс по микровиноделию (домашнему виноделию). А лучшие виноградари организуют мастер-класс по особенностям и выращиванию столового винограда. Развернется выставка учебных заведений.
Состоится конкурс "Винодельческая терминология" с вручением призов. А на ярмарке саженцев можно будет приобрести лучший посадочный материал и получить консультацию по его высадке.
На празднике запланированы деловые встречи производителей винодельческой продукции с организациями торговли. Пройдет церемония награждения лучших работников отрасли. "Завершится день концертной программой с выступлениями творческих коллективов", - уточнили организаторы.
Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Ставропольского края, праздник был учрежден по инициативе губернатора региона Владимира Владимирова и пройдет уже второй раз.
Ранее сообщалось, что по данным ГКУ "Ставропольвиноградплодопром", выращиванием винограда в Ставропольском крае занимается 31 сельскохозяйственная организация, в том числе девять крестьянско-фермерских хозяйств. Площадь виноградников в регионе составляет более 9% от общероссийских - 6,4 тыс. гектаров. Возделывается 22 столовых и 43 технических сортов винограда. В 2016 году всеми категориями хозяйств Ставропольского края собрано 44,9 тыс. тонн винограда, что почти вдвое больше урожая 2015 года.
Край выпускает около 30% коньяка и 10% вина от общероссийского производства. За 2016 год произведено 5909,1 тыс. дал винодельческой продукции.