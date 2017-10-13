Правительство Норвегии намерено закрыть две из трех угольных шахт на Шпицбергене

ОСЛО, 13 октября. /ТАСС/. Власти Норвегии закроют две из трех разрабатываемых норвежских угольных шахт на территории арктического архипелага Шпицберген из-за финансовых трудностей. В проекте бюджета, представленном правительством королевства в четверг, говорится, что на закрытие шахт и очистку прилегающей территории в 2018 году будет выделено 141 млн крон ($18 млн).

Еще 43 млн крон ($5,4 млн) пойдет на покрытие обязательств государственной угольной компании Store Norske Spitsbergen Grubekompani перед сотрудниками, остающимися без работы. Действующая на Шпицбергене компания испытывает серьезные финансовые затруднения из-за падения цен на уголь, и ей не удалось добиться от правительства субсидий, необходимых для того, чтобы шахты могли продолжать работу. Добыча на шахте Свеа была остановлена еще в 2016 году, а на шахте Лункефьель - в 2015 году, лишь через год после ее открытия, потребовавшего инвестиций на сумму в 1 млрд крон ($125 млн). Store Norske, являющаяся крупнейшим норвежским работодателем на архипелаге, продолжит добывать уголь только на шахте Грува 7, обеспечивающей топливом норвежский административный центр Лонгйир.

Добыча угля на Шпицбергене почти 100 лет позволяла обеспечивать работой значительную часть местного населения и была основой экономической деятельности Норвегии на архипелаге. Согласно планам норвежского правительства, ей на смену должны прийти туризм, научные исследования и образование, однако специалисты отмечают, что переходный период для местной экономики рискует оказаться недостаточно длинным и довольно тяжелым. В руководстве страны не верят, что в перспективе добыча угля на Шпицбергене будет оставаться прибыльной для норвежских компаний. При этом на архипелаге ведет деятельность российский государственный трест "Арктикуголь".

Арктический архипелаг Шпицберген, который норвежцы называют Свальбардом, расположен между 76-й и 80-й параллелями. Он был передан королевству после Первой мировой войны, однако более 40 государств имеют равные права на эксплуатацию его ресурсов. При этом экономическое присутствие на Шпицбергене на сегодняшний день активно поддерживают лишь Норвегия и Россия. Норвежский Лонгйир и российский Баренцбург - крупнейшие населенные пункты архипелага, на котором постоянно проживают 2600 человек.