Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Tesla объявила об отзыве 11 тыс. Model X из-за проблем с задними сиденьями

Экономика и бизнес
13 октября, 2:08 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, октября. /ТАСС

Отзыву подлежат автомобили, выпущенные в период с 28 октября 2016 года по 16 августа 2017 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кроссовер Model X компании Tesla

Кроссовер Model X компании Tesla

© AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Корпорация Tesla отзывает 11 тыс. кроссоверов Model X из-за возможных проблем со складывающимися задними сиденьями, выявленными во время проверок надежности автомобиля. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении корпорации.

Отзыву подлежат кроссоверы, выпущенные в период с 28 октября 2016 года по 16 августа 2017 года. "Тестирование указало на то, что, если провод [кабель] отлажен недостаточно тщательно, спинка левого сиденья заднего ряда может загнуться вперед во время аварии", - уточняется в сообщении.

Смотрите также

Tesla отзывает 53 тыс. машин Model S и Model X

"Ъ": Tesla планирует открыть представительства в России

Tesla готовится приступить к сборке электромобилей в Китае

"Tesla установила, что нужно привести в порядок незначительное количество проводов в складывающихся сиденьях некоторых машин Model X 2016 и 2017 годов выпуска. Хотя в Tesla не поступало отчетов о каких-либо проблемах или авариях, касающихся данного вопроса, мы проводим добровольный отзыв указанных автомобилей для инспекции и сообщим в дальнейшем, требуется ли осуществить наладку", - говорится в уведомлении корпорации.

Tesla выпускает в настоящее время две модели автомобилей: седан Model S и кроссовер Model X. Выручка компании по итогам 2016 года составила $7 млрд, в 2015 году этот показатель лишь немногим превысил $4 млрд. При этом в 2016 году компания продолжила нести убытки - они составили $773 млн. В 2015 году Tesla потеряла в общей сложности $888,6 млн.

Компания была основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, однако в начале этого года стала именоваться просто Teslа. Штаб-квартира находится в американском городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала компания специализировалась лишь на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Инфографика Автомобили Tesla

Автомобили Tesla

6 июня компания Tesla проведет ежегодное собрание акционеров, на котором будут обсуждаться актуальные вопросы развития и деятельности автогиганта.

На продаже каждого автомобиля Tesla теряет порядка $4 тыс., но инвесторов это не очень беспокоит: по состоянию на 5 июня акция компании стоила чуть больше $347, а в декабре прошлого года – менее $220.

Эволюция автомобилей американской компании — в инфографике ТАСС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители подняли арку Крымского моста на проектную высоту
2
МО РФ: США наращивают ПРО, чтобы применять ядерное оружие с минимальными издержками
3
Представитель Госдепартамента не знает причину снятия флагов с дипмиссии РФ в США
4
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО
5
США сорвали участие делегации Генштаба РФ во встрече по линии ООН в Нью-Йорке
6
Минобороны РФ: ПРО США способна перехватывать баллистические ракеты России
7
Глава Каталонии подписал декларацию независимости
Темы дня
Новости партнеров
Реклама