СМИ: в США третий крупный ритейлер прекращает продажу продукции "Лаборатория Касперского"

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Крупный американский ритейлер канцелярских принадлежностей и электроники Staples вслед за Office Depot и Best Buy прекращает продажу продукции российского производителя антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского". Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на информацию, полученную в Staples.

По данным агентства, эта сетевая компания в четверг изъяла продукцию "Лаборатории Касперского" с полок и складов магазинов. Аналогичная мера принята на сайте компании, позволяющем приобретать товары по интернету.

В сентябре российский разработчик антивирусного ПО прекратил сотрудничество с Best Buy, но обещал продолжать продавать свои продукты в США через другие каналы. В середине сентября Office Depot вслед за Best Buy прекратил продажу продукции "Лаборатории Касперского".

Ранее министерство внутренней безопасности (МВБ) США распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов "Лаборатории Касперского". Исполняющая обязанности главы МВБ Элейн Дьюк "обеспокоена связями между некоторыми сотрудниками "Лаборатории Касперского", российской разведкой и другими правительственными учреждениями", а также "требованиями, которые, согласно российскому законодательству, позволяют российским спецслужбам запрашивать или обязывать предоставить помощь со стороны "Лаборатории Касперского" в перехвате сообщений, проходящих через российские сети".