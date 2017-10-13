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СМИ: в США третий крупный ритейлер прекращает продажу продукции "Лаборатория Касперского"

Экономика и бизнес
13 октября, 2:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, октября. /ТАСС

По данным агентства, компания Staples в четверг изъяла продукцию российского производителя антивирусного программного обеспечения с полок и складов магазинов

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Сотрудники компании "Лаборатория Касперского"

Сотрудники компании "Лаборатория Касперского"

© Валерий Шарифулин/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Крупный американский ритейлер канцелярских принадлежностей и электроники Staples вслед за Office Depot и Best Buy прекращает продажу продукции российского производителя антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского". Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на информацию, полученную в Staples.

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По данным агентства, эта сетевая компания в четверг изъяла продукцию "Лаборатории Касперского" с полок и складов магазинов. Аналогичная мера принята на сайте компании, позволяющем приобретать товары по интернету.

В сентябре российский разработчик антивирусного ПО прекратил сотрудничество с Best Buy, но обещал продолжать продавать свои продукты в США через другие каналы. В середине сентября Office Depot вслед за Best Buy прекратил продажу продукции "Лаборатории Касперского".

Ранее министерство внутренней безопасности (МВБ) США распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов "Лаборатории Касперского". Исполняющая обязанности главы МВБ Элейн Дьюк "обеспокоена связями между некоторыми сотрудниками "Лаборатории Касперского", российской разведкой и другими правительственными учреждениями", а также "требованиями, которые, согласно российскому законодательству, позволяют российским спецслужбам запрашивать или обязывать предоставить помощь со стороны "Лаборатории Касперского" в перехвате сообщений, проходящих через российские сети".

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