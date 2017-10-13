Проблему двойных стандартов качества товаров обсудят участники саммита ЕС в Братиславе

БРАТИСЛАВА, 13 октября. /ТАСС/. Потребительский саммит ЕС, посвященный проблеме двойных стандартов качества товаров в западноевропейских и восточноевропейских государствах - членах сообщества, состоится в пятницу в Братиславе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Словакии.

За единое качество

"В саммите "За единое качество товаров для всех" примут участие премьер-министры стран Вишеградской группы (региональное объединение, в которое входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия - прим. ТАСС), представители других государств Евросоюза, руководящих органов ЕС, потребительских союзов и объединений производителей, - отметила пресс-служба. - О проведении саммита было объявлено по итогам состоявшейся в июле встречи главы правительства Словакии Роберта Фицо и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера".

Саммит "призван найти пути устранения различий в качестве одних и тех же товаров", которые реализуются в странах на западе и востоке ЕС. На скорейшем решении проблемы настояли Словакия и ее партнеры по Вишеградской группе. Они еще в марте призвали Еврокомиссию незамедлительно обратить на нее самое пристальное внимание и ликвидировать дискриминацию потребителей.

Результаты анализов неутешительны

Делегации стран - членов Вишеградской группы на встрече, в частности, представят результаты проводившихся в течение последнего года на рынках западноевропейских и восточноевропейских государств анализов состава продуктов питания, стиральных порошков и других предметов бытовой химии, которые подтверждают значительную разницу в их качестве.

Словакия, как заявил журналистам Фицо, настаивает на устранении этих различий. По его словам, они дискриминируют жителей восточной части Евросоюза и делают из них "граждан второго сорта". "Считаю нашим огромным успехом то, что эта тема рассматривается на международном уровне", - подчеркнул словацкий премьер.

Двойные стандарты и нормативы ЕС

По словам Фицо, потребуется внесение корректив в регулирующие потребительский рынок нормы ЕС. Компании-производители, отметил он, должны опасаться санкций за поставку в страны - члены сообщества товаров "одного наименования и в одинаковых упаковках", но различных по своему составу.

Еврокомиссию на саммите будет представлять еврокомиссар по вопросам юстиции, потребителей и равенства полов Вера Юрова. Она, как ожидается, возглавит обсуждение правовых аспектов обеспечения единого качества товаров в ЕС.

Еврокомиссия, как ранее заявляла Юрова, считает одной из своих главных задач решение вопроса обеспечения высокого качества товаров на всей территории сообщества. Этот орган, в частности, выделил €1 млн на изучение проблемы двойных стандартов с целью ее скорейшего устранения.

Потребительский саммит Евросоюза впервые был проведен весной 2009 года в Брюсселе. На нем обсуждались стоящие перед сообществом вызовы и открывшиеся в эпоху информационных технологий возможности.