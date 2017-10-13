"Известия": россияне в 2019 году смогут начать экономить на электричестве до 40%

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия к 2018 - 2019 гг. может ввести требования по переходу на энергосберегающие технологии для бытовой техники. Это позволит снизить потребление электричества до 40%, сообщает в пятницу газета "Известия", ссылаясь на представителей Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Всего будет разработано 54 ГОСТа: 20 стандартов уже были утверждены, 34 - Росстандарт планирует принять до конца 2017 г.
"Эти ГОСТы смогут войти в технический регламент Евразийского экономического союза", - указывают в агентстве.
В свою очередь, представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заявили "Известиям", что проект технического регламента, в основу которого входят разработанные Россией стандарты, уже одобрен для вынесения на коллегию ЕЭК и может быть принят до конца 2017 г.
"Ранее подобных требований на уровне Союза не было. В настоящее время по результатам консультативного комитета ЕЭК совместно со сторонами дорабатывает проект техрегламента и перечень стандартов к нему", - добавляют представители комиссии.