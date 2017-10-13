Приморье на 60% выполнило план ремонтов по программе "Безопасные и качественные дороги"

ВЛАДИВОСТОК, 13 октября. /ТАСС/. Готовность объектов краевого значения в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" в Приморье составляет почти 60% от плана на 2017 год; специалисты "Примавтодора" строго следят за качеством ремонта трасс, сообщает в пятницу пресс-служба администрации края.

"В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края подчеркнули, что к настоящему времени готовность объектов краевого значения по проекту составляет почти 60% от плана на текущий год. Полностью завершен ремонт на участках дороги Шкотово - Партизанск и Штыково - Ивановка - Реттиховка", - говорится в сообщении.

В то же время, "Примавтодор" в рамках программы укладывает второй слой асфальтобетона на автотрассе Артем - Находка, сейчас ремонтируются дороги в районе сел Смоляниново и Речица.

"На укладке постоянно работают инженеры отдела контроля качества. Ведут экспресс-анализ ровности и уплотнения дорожного слоя. Проверяют соответствие количества проходов катков схемам укатки. Эти данные по прочности затем подтверждают в лаборатории", - цитируются в сообщении слова генерального директора "Примавтодора" Дмитрия Горлова.

Приморский край вошел в число 38 субъектов РФ, выигравших грант на реализацию проекта "Безопасные и качественные дороги", предполагающего модернизацию дорожной сети четырех муниципальных образований Владивостокской агломерации. На финансирование программы только в этом году направлено 1,5 млрд рублей: 625 млн - федерального, 720 млн - краевого, 97 млн рублей - местных бюджетов. На эти средства планируется выполнить ремонт 102 километров дорог.