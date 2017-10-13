Приморье на 60% выполнило план ремонтов по программе "Безопасные и качественные дороги"

Дождливая, но теплая пятница ожидается в столичном регионеМосква 13 октября, 6:19
"Тампа" победила "Питтсбург" в матче НХЛ, Кучеров забросил шайбу в четвертой игре подрядСпорт 13 октября, 5:41
Посол России проводил кубинскую делегацию на Фестиваль молодежи в СочиОбщество 13 октября, 5:27
Громыко: Румыния проиграла в результате разрыва отношений с РФПолитика 13 октября, 4:26
Число жертв пожаров в Калифорнии превысило 30 человекПроисшествия 13 октября, 4:15
AP: недокуренная сигара Черчилля продана за $12 тыс. на аукционе в СШАОбщество 13 октября, 4:12
Постпред при ООН: Россия за 10 лет отправила 650 т гуманитарной помощи в 110 странОбщество 13 октября, 4:05
CNN: секретная служба платила из госсредств за размещение агентов в клубе ТрампаМеждународная панорама 13 октября, 4:03
ООН: в мире голодают 815 млн человекОбщество 13 октября, 3:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 13 октября. /ТАСС/. Готовность объектов краевого значения в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" в Приморье составляет почти 60% от плана на 2017 год; специалисты "Примавтодора" строго следят за качеством ремонта трасс, сообщает в пятницу пресс-служба администрации края.
"В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края подчеркнули, что к настоящему времени готовность объектов краевого значения по проекту составляет почти 60% от плана на текущий год. Полностью завершен ремонт на участках дороги Шкотово - Партизанск и Штыково - Ивановка - Реттиховка", - говорится в сообщении.
В то же время, "Примавтодор" в рамках программы укладывает второй слой асфальтобетона на автотрассе Артем - Находка, сейчас ремонтируются дороги в районе сел Смоляниново и Речица.
"На укладке постоянно работают инженеры отдела контроля качества. Ведут экспресс-анализ ровности и уплотнения дорожного слоя. Проверяют соответствие количества проходов катков схемам укатки. Эти данные по прочности затем подтверждают в лаборатории", - цитируются в сообщении слова генерального директора "Примавтодора" Дмитрия Горлова.
Приморский край вошел в число 38 субъектов РФ, выигравших грант на реализацию проекта "Безопасные и качественные дороги", предполагающего модернизацию дорожной сети четырех муниципальных образований Владивостокской агломерации. На финансирование программы только в этом году направлено 1,5 млрд рублей: 625 млн - федерального, 720 млн - краевого, 97 млн рублей - местных бюджетов. На эти средства планируется выполнить ремонт 102 километров дорог.