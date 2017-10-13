Более 50% импортной продукции легкой промышленности не соответствует норме

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Около 54% импортной продукции легкой промышленности не соответствует техническому регламенту "О безопасности продукции легкой промышленности". Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по результатам проверки продукции за девять месяцев 2017 года.
"Из всего количества образцов продукции, не соответствующих требованиям технического регламента, 54% проб являлись импортируемой продукцией. Таким образом, необходимо обращать особое внимание на продукцию, ввозимую в Российскую Федерацию из других стран", - говорится в сообщении.
Всего по результатам проверок Роспотребнадзора с реализации снято более 720 т образцов продукции легкой промышленности. При этом 40% некачественных образцов приходится на меховые изделия. Остальные нарушения приходятся на женскую одежду, обувь, нижнее белье и текстильные материалы.
Большая часть нарушений заключается в несоответствии требованиям по маркировке, отмечают в ведомстве. "По показателям химической и биологической безопасности не соответствовало только 5% образцов", - добавляют в Роспотребнадзоре.