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СМИ: Китай приступил к строительству автотрассы стоимостью $13,4 млрд

Экономика и бизнес
13 октября, 6:40 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 13, октября. /ТАСС

Трасса длиной 450 км будет проходить по горной местности в юго-западной провинции Сычуань

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ПЕКИН, 13 октября. /ТАСС/. Китайские власти приступили к строительству скоростной автомагистрали Ибинь - Паньчжихуа, которая станет самым дорогим из всех аналогичных транспортных проектов, когда-либо реализованных на территории страны. Как сообщил в пятницу информационный портал Zhongguo Sinvenvan, объем капиталовложений составит 88,6 млрд юаней ($13,4 млрд).

Эта современная автотрасса будет проходить по горной местности в юго-западной провинции Сычуань, ее длина превысит 450 км. Каждый километр дороги обойдется в 200 млн юаней (более 30 млн долларов). Планируемая дата завершения объекта пока не называется.

"Особенности местного ландшафта крайне неблагоприятны для проведения работ по строительству скоростных магистралей. Там часто происходят стихийные бедствия, все это осложняет реализацию проекта. В перспективе это означает, что нам придется нести повышенные расходы на поддержание дороги в приемлемом состоянии", - рассказал журналистам Чэнь Лэшэн - главный инженер дорогостоящего инфраструктурного объекта.

Благодаря новой трассе город Ибинь, где официально начинается нижнее, полноводное течение самой крупной китайской реки Янцзы, будет соединен с городом Паньчжихуа на юге провинции - местностью, богатой горнорудными и гидроэнергетическими ресурсами. Одновременно будет открыто важное направление транспортных коммуникаций для доставки товаров в соседнюю провинцию Юньнань, граничащую с Мьянмой и Лаосом. Ожидается, что проект позволит с большей эффективностью ликвидировать бедность в экономически отсталом районе Китая, через который проляжет дорога.

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