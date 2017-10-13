Товарооборот между Россией и Китаем в январе-сентябре увеличился на 22,4%

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ПЕКИН, 13 октября. /ТАСС/. Объемы российско-китайской торговли в январе-сентябре увеличились на 22,4% в годовом исчислении до $61,37 млрд. Об этом говорится в докладе Главного таможенного управления КНР, опубликованном в пятницу.
За указанный период экспорт из Китая в РФ увеличился на 17,0% и составил $31,37 млрд, импорт российских товаров в КНР за то же время вырос на 28,5%, до $29,99 млрд.
В сентябре товарооборот между двумя странами составил $7,60 млрд: в РФ были экспортированы китайские товары на сумму $3,79 млрд, а стоимость ввезенной из России в Китай продукции оценивается в $3,81 млрд.
Объемы российско-китайской торговли по итогам 2016 года выросли на 2,2% в годовом выражении, составив $69,52 млрд.
В августе министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что товарооборот между РФ и Китаем по итогам 2017 года может достигнуть отметки в $80 млрд. Глава ведомства отметил, что к 2020 году этот показатель способен превысить $200 млрд.