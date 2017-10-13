Правительство вносит в ГД законопроект о разрешении продавать лекарства через интернет

Более 150 тыс. бразильцев посетили мессу в честь 300-летия статуи Богоматери из АпаресидыОбщество 13 октября, 7:14
Операция по установке автодорожной арки Крымского моста на опоры продолжается третьи суткиВ стране 13 октября, 6:47
Дождливая, но теплая пятница ожидается в столичном регионеМосква 13 октября, 6:19
"Тампа" победила "Питтсбург" в матче НХЛ, Кучеров забросил шайбу в четвертой игре подрядСпорт 13 октября, 5:41
Посол России проводил кубинскую делегацию на Фестиваль молодежи в СочиОбщество 13 октября, 5:27
Громыко: Румыния проиграла в результате разрыва отношений с РФПолитика 13 октября, 4:26
Число жертв пожаров в Калифорнии превысило 30 человекПроисшествия 13 октября, 4:15
AP: недокуренная сигара Черчилля продана за $12 тыс. на аукционе в СШАОбщество 13 октября, 4:12
Постпред при ООН: Россия за 10 лет отправила 650 т гуманитарной помощи в 110 странОбщество 13 октября, 4:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект о предоставлении права розничной торговли безрецептурными лекарствами для медицинского и ветеринарного применения дистанционным способом. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым 12 октября 2017 г., опубликовано в пятницу на сайте кабмина.
Одновременно с этим предусматривается введение запрета на торговлю дистанционным способом лекарствами, отпускаемых по рецепту. "В этих целях предлагается внести изменение в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в части включения сведений о сайтах, содержащих информацию о продаже дистанционным способом лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту, в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в России запрещено", - следует из пояснительной записки к распоряжению.
Кроме того, предлагается ограничить доступ к сайтам, которые предоставляют доступ к покупке рецептурных лекарственных препаратов. Ранее подобные сайты могли быть закрыты в досудебном порядке.