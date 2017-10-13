Правительство вносит в ГД законопроект о разрешении продавать лекарства через интернет

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект о предоставлении права розничной торговли безрецептурными лекарствами для медицинского и ветеринарного применения дистанционным способом. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым 12 октября 2017 г., опубликовано в пятницу на сайте кабмина.

Одновременно с этим предусматривается введение запрета на торговлю дистанционным способом лекарствами, отпускаемых по рецепту. "В этих целях предлагается внести изменение в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в части включения сведений о сайтах, содержащих информацию о продаже дистанционным способом лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту, в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в России запрещено", - следует из пояснительной записки к распоряжению.

Кроме того, предлагается ограничить доступ к сайтам, которые предоставляют доступ к покупке рецептурных лекарственных препаратов. Ранее подобные сайты могли быть закрыты в досудебном порядке.