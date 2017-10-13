Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Запасы углеводородов месторождения "Роснефти" на Хатанге составляют 81 млн т

Экономика и бизнес
13 октября, 8:31 дата обновления: 13 октября, 8:33 UTC+3

Проведение государственной экспертизы запасов на месторождении завершено, сообщил глава Минприроды Сергей Донской

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Запасы углеводородов Центрально-Ольгинского месторождения "Роснефти" составляют 81 млн тонн по категориям С2+С1. Материалы переданы в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых (ГКЗ), сообщает Минприроды РФ со ссылкой на главу министерства Сергея Донского.

Смотрите также

"Роснефть" планирует рост добычи в ближайшие пять лет

Силуанов: государство выиграет от стимулирования добычи на Самотлоре

СП "Газпром нефти" и "Роснефти" в ЯНАО планирует с 2020 г. добывать 6 млн т нефти в год

"Вот такой подарок от компании "Роснефть" - новое месторождение Центрально-Ольгинское на Таймыре в пределах полуострова Хара-Тумус, в 350 км северо-восточнее пос. Хатанга. Шельфовая часть месторождения расположена в акватории Хатангского залива. Только позавчера обсуждали с коллегами, что материалы компанией доработаны и поданы в ГКЗ. И вот сегодня руководитель ГКЗ Игорь Шпуров сообщил приятную новость. Вчера завершили проведение государственной экспертизы запасов - 81 млн тонн по категории C2+C1", - сказал министр.

Ранее Донской сообщал, что "Роснефть" представила доработанные материалы по Центрально-Ольгинскому, рассмотрение в ГКЗ назначено на следующую неделю.

В районе Хатанги работают две нефтяные компании - "Роснефть" и "Лукойл". При этом "Лукойл" осваивает Восточно-Таймырский участок недр, который расположен близ устья Хатанги. Ресурсы его сухопутной части - 4,5 млн т нефти, 9,3 млрд кубометров газа и 0,5 млн т конденсата.

В начале апреля "Роснефть" приступила к бурению самой северной на российском арктическом шельфе скважины "Центрально-Ольгинская - 1" на Хатангском лицензионном участке. Глава компании Игорь Сечин отмечал, что ресурсный потенциал только по морю Лаптевых, по оценке специалистов, достигает 9,5 млрд т нефтяного эквивалента. В настоящее время "Роснефти" принадлежит 28 лицензионных участков на арктическом шельфе с суммарными ресурсами 34 млрд тонн нефтяного эквивалента. Доля "Роснефти" превышает 78% общей площади лицензионных участков в Арктике.

До конца 2017 года Роснедра намерены провести аукцион и конкурс еще на два участка на Хатанге - Хара-Тумус и Бегичевский.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Сечин, Игорь Иванович Донской, Сергей Ефимович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эрдоган: у Турции нет проблем с приобретением С-400
2
Минобороны РФ: ПРО США способна перехватывать баллистические ракеты России
3
Захарова прокомментировала заявление CNN о вмешательстве РФ в дела США через Pokemon Go
4
Вашингтон готов вернуть Москве флаги РФ, снятые с дипмиссий в США
5
Операция по установке автодорожной арки Крымского моста на опоры продолжается третьи сутки
6
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
7
В Петербурге возводят первый в России жилой комплекс для вегетарианцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама