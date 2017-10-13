Запасы углеводородов месторождения "Роснефти" на Хатанге составляют 81 млн т

Пермские ученые создали "калькулятор болезней"В стране 13 октября, 9:30
Главный тренер сборной Нидерландов Адвокат заявил, что покинет команду в ноябреСпорт 13 октября, 9:01
С кем туристы в Индии делают селфиОбщество 13 октября, 9:00
Эрдоган: у Турции нет проблем с приобретением С-400Международная панорама 13 октября, 8:38
Запасы углеводородов месторождения "Роснефти" на Хатанге составляют 81 млн тЭкономика и бизнес 13 октября, 8:31
Захарова прокомментировала заявление CNN о вмешательстве РФ в дела США через Pokemon GoПолитика 13 октября, 8:27
В Госдуму внесли законопроект о продаже лекарств в интернетеЭкономика и бизнес 13 октября, 7:49
Более 150 тыс. бразильцев посетили мессу в честь 300-летия статуи Богоматери из АпаресидыОбщество 13 октября, 7:14
Пассажиры севшего на мель в ХМАО теплохода доставлены в поселок БерезовоПроисшествия 13 октября, 6:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Запасы углеводородов Центрально-Ольгинского месторождения "Роснефти" составляют 81 млн тонн по категориям С2+С1. Материалы переданы в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых (ГКЗ), сообщает Минприроды РФ со ссылкой на главу министерства Сергея Донского.
"Вот такой подарок от компании "Роснефть" - новое месторождение Центрально-Ольгинское на Таймыре в пределах полуострова Хара-Тумус, в 350 км северо-восточнее пос. Хатанга. Шельфовая часть месторождения расположена в акватории Хатангского залива. Только позавчера обсуждали с коллегами, что материалы компанией доработаны и поданы в ГКЗ. И вот сегодня руководитель ГКЗ Игорь Шпуров сообщил приятную новость. Вчера завершили проведение государственной экспертизы запасов - 81 млн тонн по категории C2+C1", - сказал министр.
Ранее Донской сообщал, что "Роснефть" представила доработанные материалы по Центрально-Ольгинскому, рассмотрение в ГКЗ назначено на следующую неделю.
В районе Хатанги работают две нефтяные компании - "Роснефть" и "Лукойл". При этом "Лукойл" осваивает Восточно-Таймырский участок недр, который расположен близ устья Хатанги. Ресурсы его сухопутной части - 4,5 млн т нефти, 9,3 млрд кубометров газа и 0,5 млн т конденсата.
В начале апреля "Роснефть" приступила к бурению самой северной на российском арктическом шельфе скважины "Центрально-Ольгинская - 1" на Хатангском лицензионном участке. Глава компании Игорь Сечин отмечал, что ресурсный потенциал только по морю Лаптевых, по оценке специалистов, достигает 9,5 млрд т нефтяного эквивалента. В настоящее время "Роснефти" принадлежит 28 лицензионных участков на арктическом шельфе с суммарными ресурсами 34 млрд тонн нефтяного эквивалента. Доля "Роснефти" превышает 78% общей площади лицензионных участков в Арктике.
До конца 2017 года Роснедра намерены провести аукцион и конкурс еще на два участка на Хатанге - Хара-Тумус и Бегичевский.