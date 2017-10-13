Запасы углеводородов месторождения "Роснефти" на Хатанге составляют 81 млн т

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Запасы углеводородов Центрально-Ольгинского месторождения "Роснефти" составляют 81 млн тонн по категориям С2+С1. Материалы переданы в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых (ГКЗ), сообщает Минприроды РФ со ссылкой на главу министерства Сергея Донского.

"Вот такой подарок от компании "Роснефть" - новое месторождение Центрально-Ольгинское на Таймыре в пределах полуострова Хара-Тумус, в 350 км северо-восточнее пос. Хатанга. Шельфовая часть месторождения расположена в акватории Хатангского залива. Только позавчера обсуждали с коллегами, что материалы компанией доработаны и поданы в ГКЗ. И вот сегодня руководитель ГКЗ Игорь Шпуров сообщил приятную новость. Вчера завершили проведение государственной экспертизы запасов - 81 млн тонн по категории C2+C1", - сказал министр.

Ранее Донской сообщал, что "Роснефть" представила доработанные материалы по Центрально-Ольгинскому, рассмотрение в ГКЗ назначено на следующую неделю.

В районе Хатанги работают две нефтяные компании - "Роснефть" и "Лукойл". При этом "Лукойл" осваивает Восточно-Таймырский участок недр, который расположен близ устья Хатанги. Ресурсы его сухопутной части - 4,5 млн т нефти, 9,3 млрд кубометров газа и 0,5 млн т конденсата.

В начале апреля "Роснефть" приступила к бурению самой северной на российском арктическом шельфе скважины "Центрально-Ольгинская - 1" на Хатангском лицензионном участке. Глава компании Игорь Сечин отмечал, что ресурсный потенциал только по морю Лаптевых, по оценке специалистов, достигает 9,5 млрд т нефтяного эквивалента. В настоящее время "Роснефти" принадлежит 28 лицензионных участков на арктическом шельфе с суммарными ресурсами 34 млрд тонн нефтяного эквивалента. Доля "Роснефти" превышает 78% общей площади лицензионных участков в Арктике.

До конца 2017 года Роснедра намерены провести аукцион и конкурс еще на два участка на Хатанге - Хара-Тумус и Бегичевский.