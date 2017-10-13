Фонд развития промышленности РФ направит 350 млн рублей для гипсового завода в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 13 октября. /ТАСС/. Фонд развития промышленности России направит 350 млн рублей на строительство гипсового завода в Дагестане, стоимость которого составит почти 1,2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства промышленности республики.

"Фонд развития промышленности России поддержал дагестанское предприятие ООО "Матис" - проект строительства завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов в промышленной зоне села Кафыр-Кумух в Дагестане. Сумма займа составит 350,7 млн рублей, стоимость всего проекта составляет 1,168 млрд рублей", - сказал представитель Минпрома региона.

По его словам, в настоящее время предприятие - одно из немногих на территории Северо-Кавказского федерального округа, осуществляющее выпуск гипса и изделий на его основе. Текущая мощность производства ООО "Матис" - до 12 тыс. т в год сухих строительных смесей на основе гипса.

"При этом текущие потребности республики в указанной продукции существенно превышают объемы производства: потребление гипса и сухих строительных смесей на основе гипса - 600 тыс. т в год", - добавил собеседник агентства.

"Предприятие рассчитывает, что поддержка Фонда развития промышленности позволит ему выйти на проектную мощность производства гипсосодержащих строительных материалов, которая составит в итоге 150 тыс. т строительного гипса в год. При этом будет создано 209 рабочих мест, в том числе 26 высокопроизводительных рабочих мест, ежегодные налоговые поступления в бюджет всех уровней составят более 130 млн рублей", - отметил собеседник ТАСС.

Продукция международного стандарта

По словам временно исполняющего обязанности министра промышленности Дагестана Юсупа Умавова, средства фонда будут направлены на приобретение высокотехнологичного оборудования, что позволит производить продукцию по международному стандарту, обеспечить полное импортозамещение в секторе промышленного производства гипсосодержащих строительных материалов.

"Реализация данного проекта поможет создать в республике полную линейку гипсосодержащих строительных материалов и самого гипса и сэкономит затраты при строительстве социальных объектов до 20%. На сегодняшний день в республику аналоги такой продукции ввозятся из стран ближнего зарубежья и других регионов", - цитирует пресс-служба ведомства председателя совета директоров ООО "Матис" Арсланали Майгаджиева.

Ранее ТАСС сообщал, что проект строительства завода по производству гипса и гипсосодержащих стройматериалов в промышленной зоне села Кафыр-Кумух получит поддержку из федерального бюджета. Его реализация будет продолжена в 2017-2018 годы в рамках госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" до 2025 года, сообщила тогда пресс-служба министерства РФ по делам Северного Кавказа.

В 2012-2016 годы компанией была создана необходимая инженерная, энергетическая и транспортная инфраструктура, построен и введен в эксплуатацию завод.