Производство креветок и раков в Астрахани вырастет до 80 тонн к 2020 году

АСТРАХАНЬ, 13 октября. /ТАСС/. Предприятие по выращиванию тигровых креветок и австралийских раков в Астраханской области в этом году реализовало около шести тонн продукции. На проектную мощность в 80 тонн фермеры рассчитывают выйти к 2020 году, сообщил в интервью ТАСС губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

"В этом году было выращено и реализовано три тонны австралийского рака и три тонны тигровых креветок. Продукция в основном поставляется в Москву, а также в Ставропольский и Краснодарский края. Также "экзотика" востребована предприятиями туристического комплекса Астраханской области. На проектную мощность - 80 тонн в год - предприятие выйдет к 2020 году", - сказал Жилкин.

По его словам, выращиванием экзотической для региона продукцией занимается крестьянское-фермерское хозяйство Александра Прелова. Предприятие получило поддержку в размере чуть более 12 млн рублей на создание инкубационного цеха из Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Жилкин подчеркнул, что технология выращивания креветок и раков разрабатывалась астраханскими учеными в течение 15 лет.

"Наши климатические условия позволяют выращивать креветок в незакрытых водоемах от личинки до 150 граммов. Продукцию получаем в сентябре. Зимой креветки живут в соленой воде. <…> Сложность в чем: если температура воды ниже 18 градусов, то креветка погибает. Другим регионам сложно обеспечить такие условия", - пояснил глава региона.

По данным регионального Минсельхоза, данное фермерское хозяйство является единственным предприятием в регионе, которое занимается выращиванием австралийских раков и креветок.

Выращиванием же товарной рыбы на территории области занимается около 130 предприятий. Основными объектами аквакультуры в регионе являются карп, белый и пестрый толстолобики, белый амур, а также осетровые виды рыб. Объем выращенной рыбы по итогам прошлого года составил более 20 тыс. тонн, что на 14% выше уровня 2015 года (в 2015 году - 17,6 тыс. тонн).