Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Дагестане прогнозируют рост сельхозпроизводства к концу года на 3,3%

Экономика и бизнес
13 октября, 9:19 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 13, октября. /ТАСС

Власти региона связывают такие показатели с проведенной в 2017 году "большой работой по вводу в строй и модернизации ряда производств"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 13 октября. /ТАСС/. Объем производства сельскохозяйственной продукции в Дагестане по итогам 2017 года вырастет на 3,3% благодаря модернизации производств. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

"По оценке на 2017 год, рост сельхозпродукции прогнозируется на уровне 103,3%", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что такие показатели связаны с проведенной в этом году "большой работой по вводу в строй и модернизации ряда производств", которая осуществлялась в рамках приоритетного проекта "Эффективный АПК" и плана мероприятий по содействию импортозамещению.

"Кроме того, в текущем году в Дагестане проводилась значительная работа по закладке многолетних насаждений. Закладка садов интенсивного типа составила 593 га, что в три раза выше установленного на текущий год планового показателя. Были заложены новые виноградники на площади 853,6 га, что составило 57% от планового показателя, установленного на этот год", - добавили в пресс-службе.

По прогнозу социально-экономического развития Дагестана, рост производства сельскохозяйственной продукции в 2020 году по отношению к 2016 году может составить 16,3%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эрдоган: у Турции нет проблем с приобретением С-400
2
Минобороны РФ: ПРО США способна перехватывать баллистические ракеты России
3
Захарова прокомментировала заявление CNN о вмешательстве РФ в дела США через Pokemon Go
4
Вашингтон готов вернуть Москве флаги РФ, снятые с дипмиссий в США
5
Операция по установке автодорожной арки Крымского моста на опоры продолжается третьи сутки
6
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
7
В Петербурге возводят первый в России жилой комплекс для вегетарианцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама