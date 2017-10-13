В Дагестане прогнозируют рост сельхозпроизводства к концу года на 3,3%

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МАХАЧКАЛА, 13 октября. /ТАСС/. Объем производства сельскохозяйственной продукции в Дагестане по итогам 2017 года вырастет на 3,3% благодаря модернизации производств. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.
"По оценке на 2017 год, рост сельхозпродукции прогнозируется на уровне 103,3%", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что такие показатели связаны с проведенной в этом году "большой работой по вводу в строй и модернизации ряда производств", которая осуществлялась в рамках приоритетного проекта "Эффективный АПК" и плана мероприятий по содействию импортозамещению.
"Кроме того, в текущем году в Дагестане проводилась значительная работа по закладке многолетних насаждений. Закладка садов интенсивного типа составила 593 га, что в три раза выше установленного на текущий год планового показателя. Были заложены новые виноградники на площади 853,6 га, что составило 57% от планового показателя, установленного на этот год", - добавили в пресс-службе.
По прогнозу социально-экономического развития Дагестана, рост производства сельскохозяйственной продукции в 2020 году по отношению к 2016 году может составить 16,3%.