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Курс доллара прибавил 2 коп., евро - 8 коп.

Экономика и бизнес
13 октября, 10:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Индекс ММВБ на открытии торгов прибавил 0,05%, РТС не изменился

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 57,72 рубля.

Евро поднялся на 8 копеек и достиг отметки 68,3 рубля.

Индекс ММВБ повысился на 0,05% и составил 2096,1 пункта.

Индекс РТС практически не изменился по сравнению с уровнем закрытия торгов в четверг и составил 1144 пункта.

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