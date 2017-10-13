Курс доллара прибавил 2 коп., евро - 8 коп.

Мексиканский боксер Альварес хочет провести бой-реванш против Головкина в маеСпорт 13 октября, 10:58
Путин поздравил худрука "Ленкома" с днем рожденияКультура 13 октября, 10:57
Неверов: успехи Крымского моста говорят о возможности России соединить Сахалин и материкВ стране 13 октября, 10:51
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Александра БурковаПолитика 13 октября, 10:25
"Ведомости": Gett попросил ФАС проверить деятельность "Яндекс.Такси"Экономика и бизнес 13 октября, 10:14
Прямой эфир из операционных показали хирургам в кинотеатре НовосибирскаСибирь 13 октября, 10:04
Шарапова вышла в полуфинал теннисного турнира в ТяньцзинеСпорт 13 октября, 9:59
Компетенции по автоматике и управлению БПЛА представят на WorldSkills Hi-Tech на УралеНовости Урала 13 октября, 9:55
Пермские ученые создали "калькулятор болезней"В стране 13 октября, 9:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 57,72 рубля.
Евро поднялся на 8 копеек и достиг отметки 68,3 рубля.
Индекс ММВБ повысился на 0,05% и составил 2096,1 пункта.
Индекс РТС практически не изменился по сравнению с уровнем закрытия торгов в четверг и составил 1144 пункта.