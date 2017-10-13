Курс доллара прибавил 2 коп., евро - 8 коп.

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 57,72 рубля.

Евро поднялся на 8 копеек и достиг отметки 68,3 рубля.

Индекс ММВБ повысился на 0,05% и составил 2096,1 пункта.

Индекс РТС практически не изменился по сравнению с уровнем закрытия торгов в четверг и составил 1144 пункта.