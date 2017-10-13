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Госдума приняла законопроект об аэропортовых услугах, освобождаемых от НДС

Экономика и бизнес
13 октября, 10:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Сейчас Налоговый кодекс РФ не устанавливает конкретный перечень таких услуг, освобожденных от налога на добавленную стоимость

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, наделяющий правительство полномочиями по определению перечня аэропортовых и аэронавигационных услуг, освобождаемых от НДС.

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Сейчас Налоговый кодекс РФ не устанавливает конкретный перечень таких услуг, освобожденных от налога на добавленную стоимость. "В связи с этим на практике возникают разногласия между налоговыми органами и плательщиками НДС. Принятие законопроекта позволит избежать возникновения разногласий", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Перечень аэропортовых и аэронавигационных услуг, освобождаемых от НДС, будет разработан Минтрансом и будет принят в виде постановления правительства.

Предполагается, что в случае его принятия в целом документ вступит в силу по истечении месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.

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