Госдума приняла законопроект об аэропортовых услугах, освобождаемых от НДС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, наделяющий правительство полномочиями по определению перечня аэропортовых и аэронавигационных услуг, освобождаемых от НДС.

Сейчас Налоговый кодекс РФ не устанавливает конкретный перечень таких услуг, освобожденных от налога на добавленную стоимость. "В связи с этим на практике возникают разногласия между налоговыми органами и плательщиками НДС. Принятие законопроекта позволит избежать возникновения разногласий", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Перечень аэропортовых и аэронавигационных услуг, освобождаемых от НДС, будет разработан Минтрансом и будет принят в виде постановления правительства.

Предполагается, что в случае его принятия в целом документ вступит в силу по истечении месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.