ФАС рассмотрит жалобу Gett в течение одного-трех месяцев

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила письмо от онлайн-сервиса услуг такси Gett, заявила ТАСС начальник управления связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

"Жалоба Gett в ФАС поступила. Законом установлено, что жалоба рассматривается в течение месяца, в случае необходимости срок рассмотрения может быть продлен еще на два месяца", - сказала она. По словам Заевой, жалоба "полностью загрифована и отнесена к коммерческой тайне Gett".

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что конкурент "Яндекс.Такси" - компания Gett - попросила главу ФАС Игоря Артемьева изучить деятельность "Яндекс.Такси". В Gett предположили, что в приложении "Яндекс.Такси" есть скрытые функции, которые позволяют определять наличие приложений конкурентов. Если такие приложения обнаружены, то цены в "Яндекс.Такси" заметно снижаются, уточнили в Gett.

Сервис начал подозревать конкурента после того, как один из пользователей написал в Facebook, что, после того как он установил приложение Gett, "Яндекс.Такси" подешевело. В самом Gett также исследовал цену поездок в приложении у конкурента и выяснили, что цена поездки в "Яндекс.Такси" примерно в 60% случаев ниже, если пользоваться также и приложением Gett.

В "Яндекс.Такси" ТАСС сообщили, что о жалобах Gett им ничего не известно. "Яндекс.Такси" не имеет какого-либо расширенного доступа к информации о пользователях мобильного приложения по сравнению с другими компаниями, и стоимость поездки для пользователей сервиса не зависит от наличия на его смартфоне конкурирующих приложений, уточнили в компании.