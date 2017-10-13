"Яндекс.Такси" опроверг претензии Gett к формированию цен на поездки

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Онлайн-сервис услуг такси "Яндекс.Такси" не имеет какого-либо расширенного доступа к информации о пользователях мобильного приложения по сравнению с другими компаниями, и стоимость поездки для пользователей сервиса не зависит от наличия на его смартфоне конкурирующих приложений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее газета "Ведомости" написала, что конкурент "Яндекс.Такси" - компания Gett попросила главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игоря Артемьева изучить деятельность "Яндекс.Такси". В Gett предположили, что в приложении "Яндекс.Такси" есть скрытые функции, которые позволяют определять наличие приложений конкурентов. Если такие приложения обнаружены - то цены в "Яндекс.Такси" заметно снижаются, уточнили в Gett.

"О жалобах Gett нам ничего неизвестно", - сообщили в "Яндекс.Такси".

В компании отметили, что доступ к информации о пользователях смартфонов у "Яндекс.Такси" такой же, как и у Gett. "Никакого влияния на цену поездки установленные приложения, а также цвет телефона и размер его дисплея, не оказывают. Стоимость поездки формируется динамически и зависит от маршрута, ситуации на дорогах и количества свободных машин в том районе, где пользователь заказывает поездку", - резюмировали в "Яндекс.Такси".

Как отмечают "Ведомости", Gett начал подозревать "Яндекс" после того, как один из пользователей сервисов написал в Facebook, что, после того как он установил приложение Gett, "Яндекс.Такси" подешевело. В самом Gett также исследовали цену поездок в приложении у конкурента и выяснили, что цена поездки в "Яндекс.Такси" примерно в 60% случаев ниже, если пользоваться также и приложением Gett.

ФАС в срок до 17 ноября должна вынести решение по объединению бизнеса "Яндекс.Такси" и Uber в России. В июле "Яндекс.Такси" и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Согласно сделке, Uber и "Яндекс.Такси" инвестируют в новую компанию $225 млн и $100 млн соответственно. Контроль (59,3%) над новым бизнесом получит "Яндекс", еще 36,6% будет у Uber, остальные 4,1% будут принадлежать сотрудникам двух компаний. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2017 г.