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Маркировка черной икры и осетровых может быть введена с 2019 года

Экономика и бизнес
13 октября, 10:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Предложение прорабатывается с Минпромторгом, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Маркировка черной икры и осетровых видов рыб может быть введена в 2019-2020 годах, в настоящее время это предложение прорабатывается с Минпромторгом РФ. Это поможет в борьбе с браконьерством и контрафактом на рынке, сообщил ТАСС руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

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"Предложение, которое мы сейчас прорабатываем с Минпромторгом РФ, о маркировке черной икры и осетровых видов рыб. Мы надеемся, она действительно позволит большую часть браконьерской продукции убрать. Например, подобная система на алкогольном рынке позволила убрать много контрафакта. Мы надеемся, что введение этой системы, которая, возможно будет введена в 2019-2020 году, поможет в борьбе с браконьерством", - сказал он.

Глава Росрыболовства также прокомментировал идею астраханского губернатора Александра Жилкина о запрете продажи черной икры и осетровых на рынках и реализации этой продукции только в магазинах, имеющих легальные документы. По мнению Шестакова, полностью запрещать продажу черной икры и осетровых на рынках не стоит, поскольку это может негативно сказаться на развитии аквакультуры в целом.

"У нас введен запрет и мораторий на вылов, но мы должны реализовывать продукцию аквакультуры, должны развивать направление. Продукцию, которую производят фермеры, необходимо продавать. Но и контроль за реализацией ужесточать надо", - подчеркнул он.

Осетровые - семейство особо ценных пород рыб, включающее такие виды, как осетр, стерлядь, севрюга и белуга. В России, начиная с 2005 года, ловить осетровых можно только в научно-исследовательских целях и для воспроизводства. Уловы невелики и составляют менее 10 тонн в Каспийском море. На сегодняшний день все прикаспийские страны присоединились к этому мораторию.

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