Арбитраж ввел в обанкротившемся "Дагагрокомплексе" конкурсное производство

МАХАЧКАЛА, 13 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Дагестана ввел в отношении ООО "Дагагрокомплекс" конкурсное производство, сообщил ТАСС в пятницу представитель пресс-службы суда.

"Конкурсное производство введено до апреля 2018 года", - уточнил собеседник.

В марте с требованием признать "Дагагрокомплекс" банкротом в суд обратилось ПАО АКБ "Инвестиционный торговый банк". Суд удовлетворил иск банка и ввел процедуру наблюдения, обязав временного управляющего Х. Даудова включить в реестр требований кредиторов долг перед банком на сумму свыше 1,5 млрд рублей (если учитывать пени и проценты).

ООО "Дагагрокомплекс" - инвестиционный проект Республики Дагестан в аграрной отрасли, реализация которого началась в 2012 году. Согласно проекту, на 12 тыс. га в Кизлярском и Тарумовском районах Дагестана должно было быть налажено производство глюкозно-фруктозных сиропов, а также выращивание высококачественных сортов овощных, зерновых и масличных культур с хранением и переработкой. Предполагалось, что благодаря реализации проекта будет создано 1,5 тыс. рабочих мест.