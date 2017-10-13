Арбитраж ввел в обанкротившемся "Дагагрокомплексе" конкурсное производство

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МАХАЧКАЛА, 13 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Дагестана ввел в отношении ООО "Дагагрокомплекс" конкурсное производство, сообщил ТАСС в пятницу представитель пресс-службы суда.
"Конкурсное производство введено до апреля 2018 года", - уточнил собеседник.
В марте с требованием признать "Дагагрокомплекс" банкротом в суд обратилось ПАО АКБ "Инвестиционный торговый банк". Суд удовлетворил иск банка и ввел процедуру наблюдения, обязав временного управляющего Х. Даудова включить в реестр требований кредиторов долг перед банком на сумму свыше 1,5 млрд рублей (если учитывать пени и проценты).
ООО "Дагагрокомплекс" - инвестиционный проект Республики Дагестан в аграрной отрасли, реализация которого началась в 2012 году. Согласно проекту, на 12 тыс. га в Кизлярском и Тарумовском районах Дагестана должно было быть налажено производство глюкозно-фруктозных сиропов, а также выращивание высококачественных сортов овощных, зерновых и масличных культур с хранением и переработкой. Предполагалось, что благодаря реализации проекта будет создано 1,5 тыс. рабочих мест.