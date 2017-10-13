Россия запросила у Турции разъяснения по новым экспортным ограничениям

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия запросила у Турции разъяснения по новым введенным экспортным ограничениям. Часть документов уже получена с турецкой стороны, проводится их анализ. Об этом сказал журналистам замминистра экономического развития РФ Алексей Груздев.

"Они [торгпредство РФ в Турции] все запросили. В ближайшие дни мы получим разъяснения. Определенные документы уже получили, сейчас их анализируем", - сказал он, отметив, что турецкая сторона уже предоставила для изучения регламент.

Отвечая на вопрос, может ли Россия ввести ответные меры, Груздев заметил, что прежде нужно будет провести анализ - "с чем это связано, на сколько эти ограничения укладываются в общую ситуацию".

Ранее Турция ввела новые ограничения для российской сельхозпродукции. Согласно им, теперь необходимо обязательное заверение счетов-фактур, представленных в таможенные службы при импорте сельхозпродукции из РФ. Ограничения коснутся экспорта таких продуктов, как пшеница, нерафинированное подсолнечное масло, кукуруза, сухой горох, неошелушенный рис, жмых семян подсолнечника, пшеница твердая.