РФ прекратит ввоз реэкспортируемых Белоруссией из Азии и Африки томатов 16 октября

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия с 16 октября приостанавливает импорт томатов из ряда стран Азии и Африки, которые поступают на российский рынок реэкспортом из Белоруссии. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.
Ведомство получило информацию об увеличении Белоруссией импорта томатов из стран, в отношении которых Россия ввела ограничительные меры. При этом Россельхознадзор фиксирует значительное увеличение поставок из Белоруссии как местных томатов, так и реэкспорта помидоров из Гвинеи, Йемена, Танзании, Ливана, Судана, Сирии, Джибути, Бангладеш, Замбии. Установить точное происхождение этой продукции не удалось, отметили в ведомстве.
"В целях недопущения ввоза на территорию России запрещенной к ввозу продукции Россельхознадзор обратился к Главной государственной Инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь [с просьбой] прекратить с 16 октября 2017 года поставки томатов происхождением из указанных стран на территорию Российской Федерации в сопровождении белорусских реэкспортных фитосанитарных сертификатов", - говорится в сообщении.
Как указали в ведомстве, это не означает, что Россия прекращает импорт помидоров из указанных стран. Меняется порядок ввоза товаров: теперь поставки возможны лишь напрямую через пункты пропуска на российском участке Евразийского экономического союза, в сопровождении оригиналов фитосанитарных сертификатов.