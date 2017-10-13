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"АльфаСтрахование" ожидает около 2 тыс. обращений клиентов "ВИМ-Авиа"

Экономика и бизнес
13 октября, 11:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

К пятнице компания получила уже более 50 заявлений от клиентов, купивших вместе с билетом страховой полис от задержки рейса

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Компания "АльфаСтрахование" ожидает около 2 тыс. обращений от пассажиров "ВИМ-Авиа", купивших вместе с билетом страховой полис от невылета или задержки рейса. Об этом ТАСС сообщили в страховой компании.

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"К 12 октября "АльфаСтрахование" получила уже более 50 заявлений на выплату от клиентов компании, застраховавшихся от задержки рейса и купивших билет на самолет компании "ВИМ- Авиа". Уже оформлены четыре выплаты четырем пассажирам - каждая около 10 тыс. рублей", - сказал представитель страховщика.

Общая сумма выплат превысит несколько десятков миллионов рублей, ожидают в компании.

Страховка "АльфаСтрахования" предусматривает фиксированную выплату до 10 тыс. рублей при задержке рейса более чем на три часа. Полисы страхования от задержки рейса продавались вместе с билетами на сайтах Ozon.Travel, City.Travel, ClickAvia, OneTwoTrip, Biletix, Tutu.

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