Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ингушетия применит три практики из "Магазина верных решений" АСИ

Экономика и бизнес
13 октября, 11:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

За последний год республика поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ на 32 строчки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Власти Республики Ингушетия заключили соглашения с Агентством стратегических инициатив (АСИ) о применении на своей территории трех практик из "Магазина верных решений". Об этом в интервью ТАСС сообщил представитель АСИ в Северо-Кавказском федеральном округе Магомед Шейхов.

Интервью

Магомед Шейхов

Представитель АСИ в СКФО: регион становится привлекательным для различных проектов

Перейти в раздел Интервью

"На данный момент, например, Республика Ингушетия заключила соглашения по трем лучшим практикам, и за каждой практикой в республике закреплен ответственный на уровне министра. Одна из практик - это организация финансирования концессионного проекта по модернизации центральной системы холодного водоснабжения с привлечением негосударственных пенсионных фондов. Вторая - гражданский инициативный сервис электронных референдумов "Наша Ингушетия", и третья - общественная инициатива "Народный бюджет", - сказал он.

Шейхов отметил, что представители агентства будут сопровождать три проекта на всех этапах реализации.

"В "Магазине верных решений" мы постарались собрать лучшие социально-экономические практики, которыми охотно делятся регионы-доноры. Это конкретные дорожные карты и проекты, которые и составляют историю успеха каждого отдельно взятого региона. После конкурсного отбора они включаются, скажем так, в "ассортимент магазина", - пояснил он.

Шейхов отметил, что за прошедший год Ингушетия уже смогла значительно улучшить свои позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ, поднявшись на 32 строчки вверх. "Удалось это сделать за счет того, что глава региона Юнус-Бек Евкуров взял на "ручное управление" все вопросы, связанные с деятельностью предпринимателей", - считает он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ингушетия
Страны
Россия
Персоны
Евкуров, Юнус-Бек Баматгиреевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Операция по установке автодорожной арки Крымского моста на опоры продолжается третьи сутки
2
Главный судмедэксперт Москвы освобожден от должности
3
Белый дом огласил ключевые положения новой стратегии Трампа по Ирану
4
Строители доставили арку к месту установки на фарватерные опоры Крымского моста
5
РФ прекратит ввоз реэкспортируемых Белоруссией из Азии и Африки томатов 16 октября
6
Захарова прокомментировала заявление CNN о вмешательстве РФ в дела США через Pokemon Go
7
Две крупнейшие киносети вернули "Матильду" в прокат
Темы дня
Новости партнеров
Реклама