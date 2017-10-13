Ингушетия применит три практики из "Магазина верных решений" АСИ

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Власти Республики Ингушетия заключили соглашения с Агентством стратегических инициатив (АСИ) о применении на своей территории трех практик из "Магазина верных решений". Об этом в интервью ТАСС сообщил представитель АСИ в Северо-Кавказском федеральном округе Магомед Шейхов.
"На данный момент, например, Республика Ингушетия заключила соглашения по трем лучшим практикам, и за каждой практикой в республике закреплен ответственный на уровне министра. Одна из практик - это организация финансирования концессионного проекта по модернизации центральной системы холодного водоснабжения с привлечением негосударственных пенсионных фондов. Вторая - гражданский инициативный сервис электронных референдумов "Наша Ингушетия", и третья - общественная инициатива "Народный бюджет", - сказал он.
Шейхов отметил, что представители агентства будут сопровождать три проекта на всех этапах реализации.
"В "Магазине верных решений" мы постарались собрать лучшие социально-экономические практики, которыми охотно делятся регионы-доноры. Это конкретные дорожные карты и проекты, которые и составляют историю успеха каждого отдельно взятого региона. После конкурсного отбора они включаются, скажем так, в "ассортимент магазина", - пояснил он.
Шейхов отметил, что за прошедший год Ингушетия уже смогла значительно улучшить свои позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ, поднявшись на 32 строчки вверх. "Удалось это сделать за счет того, что глава региона Юнус-Бек Евкуров взял на "ручное управление" все вопросы, связанные с деятельностью предпринимателей", - считает он.