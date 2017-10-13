Ространснадзор призвал РЖД усилить контроль за состоянием поступающих иностранных вагонов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Ространснадзор отмечает необходимость усиления контроля со стороны ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) за состоянием иностранных вагонов, поступающих на инфраструктуру. Об этом заявил замглавы Ространснадзора Сергей Васильев на заседании коллегии ведомства.

"Благодаря общим усилиям службы и департамента безопасности движения ОАО "РЖД" урегулирован вопрос с изломом боковых рам вагонов российских собственников. При этом сегодня мы наблюдаем случаи излома боковых рам вагонов принадлежности других государств, - отметил он. - Прошу РЖД со своей стороны усилить контроль за техническим состоянием иностранных грузовых и пассажирских вагонов, поступающих на инфраструктуру РЖД".

В ходе проведенных в августе рейдовых осмотров Ространснадзор выявил многочисленные нарушения технического состояния грузовых вагонов иностранных собственников. В частности, словам Васильева, ведомство выявило случаи эксплуатации на российской инфраструктуре грузовых вагонов из Казахстана, укомплектованных несертифицированными боковыми рамами китайского производства.

"Перечисленные неисправности являются следствием некачественного ремонта, произведенного зарубежными вагоноремонтными предприятиями. Ространснадзор проводит мониторинг отцепов подвижного состава на предмет выявления зарубежных вагоноремонтных депо, систематически нарушающих требования в части проведения некачественного ремонта подвижного состава. По результатам анализа в рамках представленных службе полномочий будут приняты соответствующие меры", - заключил он.