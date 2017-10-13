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Госдума приняла в первом чтении проект о льготах по налогам и взносам для ОЭЗ Калининграда

Экономика и бизнес
13 октября, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Законопроект устанавливает для организаций, получивших статус резидентов ОЭЗ в регионе, налоговую ставку по налогу на прибыль в размере 0%

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий льготы по налогу на прибыль и страховым взносам для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области.

Согласно документу, для организаций, получивших статус резидентов ОЭЗ в Калининградской области, налоговая ставка по налогу на прибыль устанавливается в размере 0% и применяется в течение шести налоговых периодов (начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль).

В течение следующих шести налоговых периодов ставка налога на прибыль организаций устанавливается в размере 10%.

Кроме того, законопроектом устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов для организаций, получивших статус резидента ОЭЗ в Калининградской области, при условии создания ими новых рабочих мест.

Общий тариф страховых взносов составит 7,6%, в том числе 6% - в Пенсионный фонд России (ПФР), 1,5% - в Фонд социального страхования (ФСС) и 0,1% - в Фонд медицинского страхования (ФОМС). Пониженные тарифы могут использоваться плательщиками, включенными в единый реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно. Предельный срок применения пониженных тарифов - 31 декабря 2025 года.

По предварительным данным, сумма выпадающих доходов ПФР, ФСС и ФОМС в 2018 году составит 80 млн руб., в 2019 году - 160 млн руб., в 2020 году - 240 млн руб., в 2021 году - 320 млн руб., подсчитали в правительстве РФ.

Законопроект направлен на формирование благоприятного налогового режима для развития экономического и научного потенциала на территории Калининградской области, привлечения инвестиций в экономику региона, а также на создание финансовой базы для ускоренного социально- экономического развития области, говорится в пояснительной записке к документу.

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