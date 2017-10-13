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Комплекс по производству мяса индейки введут в эксплуатацию в Ингушетии к 2019 году

Экономика и бизнес
13 октября, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Объем инвестиций в проект составит 3,7 млрд рублей

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Птицекомплекс по производству мяса индейки стоимостью 3,7 млрд рублей будет введен в эксплуатацию в Республике Ингушетия к 2019 году. Об этом сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор ООО "Птицекомплекс "Южный" Адам Костоев.

"Пока вопрос с кредитованием у нас не решен, но рассчитываем при благоприятном стечении обстоятельств ввести в эксплуатацию комплекс [по производству индейки] до конца 2018 года, если нет - в 2019 году. Предприятие состоит из трех заводов - это свой комбикормовый завод, непосредственно птицекомплекс и мясоперерабатывающий завод с переработкой отходов. На первом этапе объем [производства] - 10 тыс. тонн мяса индейки в год. Общий объем инвестиций - 3,7 млрд рублей", - сказал он.

По словам Костоева, сейчас проект находится на стадии строительства. "Наш проект включен в программу развития Северо-Кавказского федерального округа, по этой части мы уже получили 380 млн рублей. Сейчас активно строимся, завершили прокладку коммуникаций - в процессе создания проекта мы прокладываем 17 км новых дорог, линии электропередачи, газоснабжения, водоснабжения. Завершаем фундамент, коммуникации, земляные работы", - добавил собеседник агентства.

Костоев подчеркнул, что уже сейчас есть предложения по экспорту продукции строящегося предприятия. "У нас есть конкурентное преимущество в том, что мы будем производить продукцию по стандартам "халяль". Есть у нас предложение на поставки и в страны Ближнего Востока, и в страны СНГ. Сейчас рано об этом говорить, но в планах - использовать свое конкурентное преимущество и поставлять [продукцию] в мусульманские страны", - уточнил он.

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