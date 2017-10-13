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Замруководителя Федерального казначейства назначен Александр Михайлик

Экономика и бизнес
13 октября, 12:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Соответствующее распоряжение вынесено главой правительства Димитрием Медведевым

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Александра Михайлика заместителем руководителя Федерального казначейства. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Назначить Михайлика Александра Георгиевича заместителем руководителя Федерального казначейства", - говорится в документе.

Казначейство является подведомственной Минфину РФ структурой, отвечающей за исполнение федерального бюджета, кассовое обслуживание бюджетной системы РФ, текущий контроль за операциями со средствами федерального бюджета и т.д.

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