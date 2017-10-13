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Uber не сталкивался с тем, что "Яндекс.Такси" отслеживает конкурентов

Экономика и бизнес
13 октября, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Gett попросил главу ФАС Игоря Артемьева изучить деятельность "Яндекс.Такси"

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Uber не сталкивался с ситуациями, когда цены на поездки у "Яндекс.Такси" формировались бы исходя из наличия у клиента в смартфоне приложений конкурирующих такси-сервисов. Об этом сообщила ТАСС директор по коммуникациям Uber Россия и СНГ Ирина Гущина.

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"Мы не сталкивались с подобными ситуациями", - прокомментировала он сообщения о том, что онлайн-сервис услуг такси Gett подозревает наличие в приложении "Яндекс.Такси" скрытых функций, которые позволяют определять наличие приложений конкурентов и заметно снижать цены, если таковые имеются.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Gett попросил главу Федеральной антимонопольной службы РФ Игоря Артемьева изучить деятельность "Яндекс.Такси". Как отмечает издание, Gett начал подозревать "Яндекс" после того, как один из пользователей сервисов написал в Facebook, что, после того как он установил приложение Gett, "Яндекс.Такси" подешевело. В самом Gett также исследовал цену поездок в приложении у конкурента и выяснили, что цена поездки в "Яндекс.Такси" примерно в 60% случаев ниже, если пользоваться также и приложением Gett.

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В "Яндекс.Такси" ТАСС сообщили, что о жалобах Gett им ничего не известно. "Яндекс.Такси" не имеет какого-либо расширенного доступа к информации о пользователях мобильного приложения по сравнению с другими компаниями, и стоимость поездки для пользователей сервиса не зависит от наличия на его смартфоне конкурирующих приложений, уточнили в компании.

ФАС получила письмо от Gett, жалоба будет рассматриваться в течение месяца, в случае необходимости срок рассмотрения может быть продлен еще на два месяца.

В июле 2017 г. "Яндекс.Такси" и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. ФАС в срок до 17 ноября должна вынести решение по объединению бизнеса "Яндекс.Такси" и Uber в России. Согласно сделке, Uber и "Яндекс.Такси" инвестируют в новую компанию $225 млн и $100 млн соответственно. Контроль (59,3%) над новым бизнесом получит "Яндекс", еще 36,6% будет у Uber, остальные 4,1% будут принадлежать сотрудникам двух компаний. Закрытие сделки ожидается в IV квартале 2017 года.

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