Снижение долговой нагрузки на бюджет Кубани освободит средства на соцсферу

КРАСНОДАР, 13 октября. /ТАСС/. Средства, которые будут высвобождены в результате сокращения расходов на обслуживание госдолга Краснодарского края в ближайшие годы, направят, в первую очередь, на социальную сферу, сообщил ТАСС глава профильного комитета Заксобрания Кубани Николай Кравченко.

"Снижение долговой нагрузки влечет за собой, во-первых, снижение затрат на обслуживание госдолга: снижение на 10 процентных пунктов позволяет высвободить порядка 15 млрд рублей, которые мы можем направить на другие цели. Приоритетное направление для использования высвобождающихся средств - это социальная сфера, потом агропромышленный комплекс, санаторно-курортный комплекс, транспортная составляющая и рекреация", - сказал он.

Собеседник добавил, что также снижение долговой нагрузки привлечет в регион инвесторов.

"Дело в том, что регион с большим госдолгом не может предоставить в полной мере условия для ведения бизнеса. А привлечение бизнеса - это стабильное развитие региона, увеличение валового регионального продукта и как итог увеличение доходов, дающее возможность последующего снижения долговой нагрузки", - пояснил Кравченко.

Сокращение госдолга

"На 1 января 2017 года государственный долг Краснодарского края составил 150 млрд рублей. В течение 2017 года объем долга региона колеблется в связи с проведением операций с долговыми обязательствами: погашениями, рефинансированием, оптимизацией расходов на обслуживание долга, в том числе путем перекредитования наиболее "дорогих" заимствований. <…> В перспективе - переход к постепенному снижению [госдолга]", - сказали ТАСС в региональном Министерстве финансов.

Планируется, что на начало 2018 года объем госдолга составит 149,4 млрд рублей (59,9 млрд рублей бюджетных кредитов, 10,5 млрд - ценных бумаг, 59,2 млрд - коммерческих кредитов и 19,8 млрд гарантий). Долговая нагрузка при этом составит 83,7%. На 1 января 2019 года прогнозируется госдолг в 146,7 млрд рублей при долговой нагрузке 78,7%, еще через год - 145,4 млрд при долговой нагрузке 74,8%.

"Некоторое уменьшение объема долга, предусматриваемое в проекте краевого бюджета на 2018-2020 годы, прогнозируется по мере исполнения обязательств, обеспеченных государственной гарантией Краснодарского края. Снижение долговой нагрузки в этот период будет достигаться, в первую очередь, за счет ежегодного роста общего объема налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета", - пояснили в Минфине.

В министерстве отмечают, что к настоящему моменту реструктуризированы 43 млрд рублей бюджетных кредитов.

Федеральная программа реструктуризации бюджетных кредитов, о запуске которой с 2018 года ранее заявил президент РФ Владимир Путин, позволит краю уменьшить объем коммерческих кредитов, привлекаемых на реструктуризацию долга в целом. Однако называть конкретные суммы преждевременно, добавили в краевом Минфине.

Рост бюджета

Замгубернатора Игорь Галась уточнил агентству, что по итогам этого года профицит бюджета Кубани составит около 1 млрд рублей.

"Сегодня мы наблюдаем динамичное поступление налогов, в частности значительный рост поступления налога на прибыль организаций благодаря стабильной работе экономики и улучшению результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий края. По итогам восьми месяцев темп роста платежей составил 117,6% к аналогичному периоду прошлого года", - сказал он.

К концу года ожидается прирост на 11% поступлений по НДФЛ и на 21% - по налогу на имущество организаций. Также проводится "взвешенная политика в расходной части бюджета", удалось сконцентрировать ресурсы бюджета для обеспечения приоритетных целей таким образом, чтобы не привлекать заемные средства.

"В дальнейшем обеспечивать сбалансированность бюджета планируется за счет работы по мобилизации доходов краевого бюджета, повышения эффективности управления государственными финансами и оптимизации расходов краевого бюджета. Краевой бюджет на 2018 год и двухлетний плановый период практически сформирован. Он ориентирован на продолжение достаточно жесткой бюджетной политики. Сегодня мы говорим о равенстве доходов и расходов краевого бюджета в 2018-2020 годах", - отметил вице-губернатор.

Он добавил, что плановый объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета еще будет уточняться, однако по главному источнику наполнения бюджета - налоговым и неналоговым доходам - на 2018 год прогнозируется рост на 9,7% к показателям 2016 года, а к ожидаемым данным 2017 года - на 2,8%.