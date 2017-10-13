В регионах выпуск карт "Мир" опережает развитие банковской инфраструктуры

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Более половины сотрудников бюджетных учреждений во многих регионах РФ уже перешли на карту "Мир". Полный переход всех госучреждений на национальную платежную систему должен завершиться в 2018 году. Число выпускаемых карт в регионах растет высокими темпами, но в некоторых районах пока еще не хватает платежной инфраструктуры, рассказали ТАСС эксперты.

Лидеры по выпуску карт

Один из самых высоких темпов перевода бюджетников на национальную карту показывает Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО). "По состоянию на 1 июля 2017 года на территории СКФО выпущено порядка 325 тыс. карт "Мир", их число в сравнении с началом года увеличилось практически в 20 раз", — сообщили ТАСС в Южном главном управлении Банка России.

В СКФО же находится один из лидеров по выпуску карт "Мир" среди регионов — Ингушетия. "Республика Ингушетия находится в числе лидеров в стране по выпуску карт "Мир" (в абсолютных цифрах), даже опережаем крупные регионы с миллионным населением", — рассказал ТАСС директор Ингушского филиала Россельхозбанка Ахмед Мальсагов. По данным Ингушского офиса Сбербанка в республике на карту "Мир" перешли более 66% бюджетников.

Слабый интернет и страх за банкоматы

По словам замминистра транспорта, энергетики и связи Дагестана Юсупа Малламагомедова, все сотрудники госучреждений республики перешли на карты платежной системы "Мир". Он считает, что сложности использования карт могут испытывать жители горных районов Дагестана. В Ингушетии ситуация схожая, отсутствие банкоматов во многих сельских поселениях создает проблемы держателям банковских карт, которые вынуждены для обналичивания денег выезжать в города и райцентры региона.

"У нас недостаточно в регионе развита банковская инфраструктура. Не во всех населенных пунктах есть возможность обслуживать через банкоматы и тем более там нет "живых" офисов, и поэтому перед нами стоит задача развивать свою инфраструктуру", — отметил Мальсагов. Он добавил, что установить банкоматы не так сложно, но необходимо решить вопросы безопасности (сохранность банкоматов от взломов, хищения денег, повреждения).

В головном отделении Сбербанка по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) заверили ТАСС, что их инфраструктура развита хорошо и карты "Мир" будут обслуживать все банкоматы и терминалы до конца 2017 года. "В Сбербанке имеется программа развития сети обслуживания в республике, которая учитывает в первую очередь их востребованность со стороны клиентов. При повышении спроса мы, безусловно, будем увеличивать количество точек обслуживания", — сказали в банке.

Однако в КБР существует другая проблема, которая влияет на использование указанных карт. В госкомитете региона по транспорту и связи республики сообщили ТАСС, что, несмотря на 100-процентное покрытие интернетом населенных пунктов республики, не везде он работает на нужной скорости.

Безналичный округ

В Ненецком автономном округе (НАО), большая часть которого расположена за Полярным кругом, новые карты "Мир" получили 28% бюджетников (на 1 октября 2017 года). В IV квартале этого года планируется перевести на них еще 41% сотрудников, в том числе и в бюджетных учреждениях удаленных сельских поселений округа, таких как Ома, Шойна, Харута, Несь и других, сообщила ТАСС заместитель губернатора Ненецкого автономного округа — руководитель департамента финансов и экономики НАО Татьяна Логвиненко.

Несмотря на удаленность многих населенных пунктов, в НАО достаточно развита обеспечивающая и банковская инфраструктура, утверждает она. "Этого удалось достичь благодаря проекту "Безналичный округ", который на территории нашего субъекта был запущен в 2015 году. В рамках него удаленные поселения обеспечиваются связью, сельские предприниматели получают возможность пользоваться сниженными тарифами на интернет для обслуживания населения, идет развитие терминальной сети и онлайн-сервисов", — пояснила Логвиненко.

Кроме того, активное сотрудничество с региональным банковским сектором позволило обеспечить удаленные поселки возможностью не только получать зарплату на карту, но и потратить деньги таким же безналичным способом. "В результате доля безналичных транзакций в общем объеме расходов граждан перешагнула 50-процентный порог. Это выше среднероссийского показателя в 30%", — пояснила ТАСС Логвиненко.

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В Архангельской области, другом северном регионе, пока на карту "Мир" перешли лишь 11% бюджетников региона (данные за III квартал 2017 года), но до конца года планируется довести их долю до 41%. При этом в области вопрос обеспечения банковской инфраструктурой труднодоступных и удаленных районов является одним из приоритетных. В связи с этим 16 июня 2017 года губернатор Архангельской области Игорь Орлов утвердил план мероприятий по улучшению обеспеченности территорий банковскими услугами на 2017-2018 годы. План также подразумевает соглашения о сотрудничестве с банками, работающими на территории региона.

Например, в рамках реализации соглашения с Почта Банком, который также имеет возможность обслуживать карты "Мир", к ноябрю 2017 года в отделениях почтовой связи более чем 40 удаленных населенных пунктов Архангельской области будут установлены терминалы с возможностью выдачи наличных денежных средств. В то же время, по информации отделения по Архангельской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, карты "Мир" выпускают все банковские учреждения, присутствующие на территории региона, а вся банковская инфраструктура (банкоматы, терминалы) региона полностью переведена на карты национальной платежной системы.

Северо-Запад, Сибирь и Поволжье почти готовы

Высокий процент перевода бюджетников на "Мир" наблюдается и в Сибири. "В целом в регионах Сибири две трети работников бюджетной сферы зарплатные карты "Мир" уже получили", — сообщал ранее полпред президента по Сибирскому федеральному округу (СФО) Сергей Меняйло. Он добавил, что лидерами в округе являются Республика Алтай и Алтайский край, среди отстающих — Красноярский, Забайкальский края, Томская область и Республика Тыва.

К приему новых карт готовы все банкоматы и платежные терминалы в округе. И. о. начальника Сибирского главного управления Банка России Марина Асаралиева уточнила, что речь идет о 127 тысячах устройств. "В настоящий момент банками выпущено около 2 млн карт, хотя планировалось вдвое меньше — 1 млн 100. То есть идем с опережением", — сказала Асаралиева, добавив, что выдача их в ряде регионов происходит с отставанием от графика.

Как сообщили ТАСС в правительстве Новгородской области (Северо-Западный федеральный округ), на сегодняшний день на карты "Мир" переведены 22,2 тыс. работников бюджетной сферы из 45,8 тыс. Процесс завершится в апреле-мае 2018 года, отметили в областном департаменте финансов, при этом информация о жалобах работников на нехватку инфраструктуры для приема карт "Мир" не поступала.

Аналогичная ситуация в Татарстане: Отделение-НБ Республика Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России ранее сообщило, что все кредитные организации, зарегистрированные в Татарстане и имеющие инфраструктуру для работы с платежными картами, уже готовы к приему и обслуживанию национальных карт "Мир". Как сообщили ТАСС в отделении Сбербанка по Татарстану, на карты "Мир" перечисляют зарплаты 230 бюджетных учреждений региона, до конца года планируется перевести 500 организаций.

В Республике Марий Эл планируется полностью завершить переход во втором квартале 2018 года, сейчас уже перешли 66% бюджетников. По данным банков и филиалов кредитных организаций региона, на 1 июля 2017 года инфраструктура по банкоматам готова на 100%, по терминалам в торгово-сервисной сети — на 97%. "Это связано с устаревшим программным обеспечением в сетевых супермаркетах", — пояснили ТАСС в пресс-службе правительства республики.

Санкции пошли на пользу

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт — Visa и MasterCard — без уведомления заблокировали операции по картам банка "Россия", его дочерней организации — Собинбанка, а также СМП банка. С проблемами в обслуживании карт столкнулись и некоторые другие банки, в частности, Инвесткапиталбанк. В декабре 2014 года Visa и MasterCard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года — прим. ТАСС).

С 1 июля 2018 года предусматривается перевод на карты платежной системы "Мир" всех сотрудников госпредприятий и лиц, получающих социальную помощь из федерального бюджета или государственных внебюджетных фондов. Пенсионеров будут переводить на карты "Мир" с 1 июля 2020 года. С 1 июля 2017 года все банкоматы и терминалы оплаты российских банков принимают к оплате карты "Мир". С 1 октября 2017 года карты "Мир" должны были начать принимать все субъекты предпринимательской деятельности с оборотом более 40 млн руб. в год.