В ОЭЗ Калининградской области может быть введен упрощенный порядок получения виз

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Упрощенный порядок получения виз, аналогичный режиму свободного порта Владивосток, может заработать в Калининградской области для иностранных резидентов особых экономических зон (ОЭЗ), соответствующие поправки в законодательство приняла в пятницу Госдума в первом чтении.

Как сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Савва Шипов на рассмотрении в Госдуме проекта закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социально- экономического развития Калининградской области", в случае окончательного принятия закона в области будут также отменены некоторые сборы и сокращены сроки экспертиз для предпринимателей.

Проект поправок в закон об ОЭЗ Калининградской области был предложен комитетом Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

"Предлагается ряд конкретных мер, которые направлены на приведение законодательства в соответствие с потребностями, которые есть по развитию инвестиционного климата и предпринимательской деятельности. В частности, предлагается отменить утилизационный сбор на сельхоз- и строительную технику не старше трех лет, сокращение сроков проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов с 60 до 45 календарных дней <...> Также предполагается введение упрощенного порядка получения виз и въезда-выезда на территорию Калининградской области иностранных граждан, распространение режима свободной таможенной зоны на территории Калининградской области", - сказал Шипов, пояснив, что предложение упростить визовый режим составлено по аналогии с режимом свободного порта Владивосток.

Проектом закона предлагается введение электронных виз на срок до восьми дней при условии подачи заявки за три дня, при оформлении которых резиденты ОЭЗ будут освобождены от консульского сбора.

Законопроект также предполагает продление срока действия режима особой экономической зоны в Калининградской области почти на 60 лет - до 2095 года. Предлагается также снизить для проектов, реализуемых не территории ОЭЗ, сроки проведения государственной экологической экспертизы с 3 месяцев до 45 дней.

Как пояснил журналистам губернатор Калининградской области Антон Алиханов, в регионе надеются, что поправки в действующий закон об ОЭЗ будут приняты уже до конца года.

"Мы надеемся, что с учетом поддержки в первом чтении - единогласной поддержки - мы выйдем на второе и третье чтение уже в ближайшее время, в ноябре, и мы перед собой ставим задачу, чтобы документ попал на подпись к президенту до конца года, чтобы с 1 января он уже заработал", - сказал глава региона.

НДС, таможенные пошлины и снижение порогов

Резидентов ОЭЗ Калининградской области также предполагается освободить от НДС на экспортные товары, а для товаров, ввезенных с территории Калининградской области, отсрочить уплату НДС на 180 дней.

Также планируется освобождение от пошлин, налогов и нетарифного регулирования товаров, ввозимых для потребления на территории области и при применении таможенных режимов переработки. Резидентам ОЭЗ будет доступна и компенсация расходов на железнодорожный транспорт до уровня тарифов РЖД. Что касается налога на прибыль для резидентов ОЭЗ, то он по-прежнему остается нулевым на протяжении первых 6 лет.

Кроме того, в поправках к действующему закону об ОЭЗ в регионе предусмотрено снижение пороговой стоимости проектов для новых резидентов.

"Снижение касается на сегодняшний день медицинской и фармацевтической промышленности... до 10 млн рублей мы понижаем для них и для IT-отрасли - до 1 млн рублей. У нас уже есть такой опыт - мы до 50 млн понизили в 2016 году порог для производственных проектов, и это вызвало взрывной рост количества новых проектов маленьких, но, тем не менее, они в большом объеме начали заходить к нам в область, и это привело, собственно говоря, к рекордным показателям по количеству резидентов, созданных за один год, - 26 резидентов в прошлом году, это один из лучших показателей за все 10 лет существования ОЭЗ", - пояснил Алиханов.

Утилизационный сбор

Единственная претензия, прозвучавшая при рассмотрении закона, относилась к пункту о возможной отмене утилизационного сбора для строительной и сельскохозяйственной техники сроком не старше трех лет.

"Действительно, с точки зрения промышленной политики утилизационный сбор - это один из столпов политики с точки зрения наращивания и стимулирования локализации, ограничения импорта и так далее <...> Мы данную меру не распространим на автомобили, мы говорим только о технике, которая нужна именно для бизнеса: строительная, сельскохозяйственная - те виды техники, которые используются в производстве", - сказал Алиханов.

При этом он отметил, что в законе не будет прописан определенный список техники.

"Если мы будем утверждать это постановлением правительства, то через два, три, четыре года у нас появятся сервисные центры, или мы сами начнем сборку техники осуществлять. И чтобы сделать мобильным этот инструмент, чтобы можно было исключить, например, технику, которую мы научились собирать, или производители которой открыли сервисные центры на нашей территории, - на наш взгляд, это правильный шаг", - пояснил губернатор Калининградской области.