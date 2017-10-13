Uber подала апелляцию на решение транспортного оператора Лондона о непродлении лицензии

Захаркин сообщил, что имеет предложение от иностранного хоккейного клубаСпорт 13 октября, 13:49
Строители завершили уникальную операцию по установке арок Крымского мостаВ стране 13 октября, 13:46
Правительство ставит задачу как можно быстрее уйти от трехсменки в школахОбщество 13 октября, 13:42
Воропаев: ХК "Сочи" при Зубове демонстрирует более высокий уровень организации игрыСпорт 13 октября, 13:33
Вторая неделя октября завершится дождями и потеплением в большинстве регионов РоссииВ стране 13 октября, 13:28
Более десяти человек отравились дымом в здании Совета ЕС в БрюсселеПроисшествия 13 октября, 13:25
Государственный адвокат Януковича направил запросы в правоохранительные органы РоссииМеждународная панорама 13 октября, 13:13
Президент ФХР Третьяк удостоен премии за развитие российско-чешских отношенийСпорт 13 октября, 12:55
Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея УчителяКультура 13 октября, 12:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/. Американская компания Uber подала апелляцию в суд на решение об отказе продления лицензии оператором транспортной системы Лондона Transport for London. Об этом в пятницу информировало агентство Reuters.
"Поскольку сегодня мы подали нашу апелляцию, лондонцы могут продолжать пользоваться нашим приложением. Мы надеемся продолжить конструктивный диалог с TfL", - сообщил пресс-секретарь Uber.
Мэр британской столицы Садик Хан ранее заявил, что TfL будет защищать в суде свое решение не продлевать лицензию американской компании Uber. Оператор 22 сентября отказался продлевать лицензию Uber, чей срок действия истек с наступлением октября. По мнению TfL, деятельность американской компании не соответствует требованиям безопасности, соблюдение которых необходимо при осуществлении частного извоза. Uber может продолжать работать в Лондоне, пока апелляционный процесс не будет завершен, на что может потребоваться несколько месяцев.
Uber - международная компания из Сан-Франциско, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты частного такси. Мобильным приложением Uber в Лондоне пользуются около 3,5 млн человек.