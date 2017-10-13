Uber подала апелляцию на решение транспортного оператора Лондона о непродлении лицензии

ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/. Американская компания Uber подала апелляцию в суд на решение об отказе продления лицензии оператором транспортной системы Лондона Transport for London. Об этом в пятницу информировало агентство Reuters.

"Поскольку сегодня мы подали нашу апелляцию, лондонцы могут продолжать пользоваться нашим приложением. Мы надеемся продолжить конструктивный диалог с TfL", - сообщил пресс-секретарь Uber.

Мэр британской столицы Садик Хан ранее заявил, что TfL будет защищать в суде свое решение не продлевать лицензию американской компании Uber. Оператор 22 сентября отказался продлевать лицензию Uber, чей срок действия истек с наступлением октября. По мнению TfL, деятельность американской компании не соответствует требованиям безопасности, соблюдение которых необходимо при осуществлении частного извоза. Uber может продолжать работать в Лондоне, пока апелляционный процесс не будет завершен, на что может потребоваться несколько месяцев.

Uber - международная компания из Сан-Франциско, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты частного такси. Мобильным приложением Uber в Лондоне пользуются около 3,5 млн человек.