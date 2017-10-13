В Ставропольском крае разработают меры поддержки бизнеса

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СТАВРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края разработают дорожные карты реализации мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщили в пятницу в пресс-службе министерства экономического развития региона.
"Заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга провел очередное заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Основной темой обсуждения стала деятельность по оказанию имущественной поддержки субъектам МСП, а также нормативно-правовое регулирование этой деятельности. Было отмечено, что необходимо наработать практику реализации мероприятий по имущественной поддержке субъектов МСП, разработать дорожные карты по реализации мер поддержки и составить актуальный перечень имущества, предназначенного для этих целей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что минэкономразвития края предстоит работа совместно с региональным минимущества по составлению перечня краевого и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение или пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего бизнеса.
"Было отмечено, что правительство края оказывает имущественную поддержку предпринимателям посредством предоставления в аренду по льготной стоимости офисов в Ставропольском "Бизнес-инкубаторе", и совсем скоро начнет свою работу и ставропольский "Бизнес-акселератор", - говорится в сообщении.
Министр экономического развития региона Валерий Сизов считает, что в настоящее время инфраструктура помощи субъектам малого и среднего бизнеса в крае работает эффективно. "По итогам 2016 года наблюдается рост количества таких предприятий в регионе, они эффективно работают, совершенствуются и модернизируются. Создаются новые рабочие места с достойной зарплатой. Без развития малого и среднего бизнеса невозможен качественный скачок роста экономики Ставрополья, России в целом", - приводит пресс-служба слова Сизова.